Assassin’s Creed: Erneuerte Führung soll Marke neuen Schwung verleihen

Ein neu ernanntes Führungstrio soll dabei helfen, der ins Stottern geratenen Assassin’s Creed-Marke neuen Schwung zu verleihen.

Einst eines der größten Zugpferde von Ubisoft und inbegriff des Erfolgs, kriselte die Assassin’s Creed-Reihe in den letzten Jahren immer stärker und konnte nicht mehr an die Verkaufszahlen alter Ableger anknüpfen.

Um das Ruder rumzureißen und die Zukunft der Marke wieder erfolgreicher gestalten zu können, wurde jetzt die Ernennung dreier erfahrener Assassin’s Creed-Veteranen zu neuen Mitgliedern der Führungsriege bekannt gegeben.

Martin Schelling wird neuer Head of Brand und kümmert sich um die Gesamtstrategie und langfristige Vision der Marke. Schelling arbeitete zuvor bereits in führenden Positionen an zahlreichen Assassin’s Creed-Ablegern und verfügt über ein tiefgreifendes Verständnis der Marke.

Als Head of Content wird Jean Guedson zukünftig für die Leitung der allgemeinen kreativen Ausrichtung, die Unterstützung der jeweiligen Spiele und die Ausrichtung für die Zukunft verantwortlich sein. Guedson arbeitete als Creative Director an Origins und Black Flag.

François de Billy wird die Position als Head of Production Excellence bekleiden und sein Hauptaugenmerk auf die Stärkung der Produktionspraktiken und -abläufe legen. In der Vergangenheit war er für Valhalla und Origins als Production Director tätig.

In den kommenden Wochen sollen die drei Neuzugänge das bestehende Team um Andrée-Anne Boisvert (Producer for Assassin’s Creed’s Cross-Brand Initiatives/Head of Technological Excellence) und Lionel Hiller (VP Brand and Go-to-Market Strategy) komplettieren.