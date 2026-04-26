Assassin’s Creed: Erste Hinweise auf Remake des Originals

Neue Aussagen des bekannten Insiders Tom Henderson deuten darauf hin, dass bei Ubisoft derzeit an einem weiteren Remake im Assassin’s-Creed-Universum gearbeitet wird.
Im Fokus steht aktuell das Remake rund um Assassin’s Creed IV: Black Flag. Doch danach soll es gleich mit einem weiteren Remake weitergehen. Laut Henderson soll dieses Remake den Auftakt für eine mögliche Reihe weiterer Neuauflagen bilden, bei der künftig auch andere Teile der Serie neu aufgegriffen werden könnten.
Parallel dazu wird auch über ein Remake des ersten Serienteils Assassin’s Creed (2007) spekuliert. Konkrete offizielle Bestätigungen liegen hierzu jedoch nicht vor.
Ebenfalls Thema im Leak ist der mögliche Verzicht auf geplante DLC-Inhalte. Demnach gebe es aktuell keine Pläne, entsprechende Erweiterungen für Remakes umzusetzen. Nur bei außergewöhnlich starkem kommerziellen Erfolg könnte sich diese Situation laut den Informationen noch ändern.
Zusätzlich wird auf interne Veränderungen bei Ubisoft hingewiesen. Henderson spricht von ungewöhnlichen Entwicklungen in der Art und Weise, wie neue Spiele aktuell entwickelt werden, ohne jedoch konkrete Details zu nennen.
Die Aussagen stammen aus dem Insider Gaming Podcast und bleiben offiziell unbestätigt. Die weitere Entwicklung der Remake-Pläne bleibt damit vorerst Teil der Gerüchtelage.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Anfang der Ubi-Formel remade
Die denken sich auch, was Capcom kann mit Resident Evil, das können wir auch
Die Leichenfledderei geht weiter
Also für ein Zeitgemäßes Renake des Ersten AC wäre ich bereit .
Nochmal mit Altair durch starten wäre schon geil .
Ich würde es feiern 🙂
Dafür wäre ich auch, aber dann bitte mit überarbeiteten Taschendiebstahl! Das hat mich damals wahnsinnig gemacht!
Eigentlich mag ich die Ubisoft Openworld Formel 😅 und das aktuelle Kampfsystem…AC Mirage war ja jetzt so ein Zwischending zwischen den alten und den neuen Ablegern – das war noch gut. Beim Kampfsystem der originalen Teile bin ich raus…aber das ist ja wohl das was sich hier die meisten wünschen.
Ein Remake des ersten Teils macht auf jeden Fall Sinn, mal sehen wie es wird.
Würde seine Fans finden aber für mich is das nichts
Ist tatsächlich sinnvoll – Teil 1 hatte viel Potenzial, war aber noch nicht so weit.
War damals wirklich gut, aber ich brauche zu all diesen Spielen echt keine Remakes.
Schade, dass sich das so in diese Richtung entwickelt.
Ich würde ein remake von teil 2 bevorzugen 😔