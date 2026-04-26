Assassin’s Creed: Erste Hinweise auf Remake des Originals

Die Reihe Assassin’s Creed steht laut neuen Aussagen aus der Branche offenbar vor weiteren Remake-Projekten innerhalb von Ubisoft.

Neue Aussagen des bekannten Insiders Tom Henderson deuten darauf hin, dass bei Ubisoft derzeit an einem weiteren Remake im Assassin’s-Creed-Universum gearbeitet wird.

Im Fokus steht aktuell das Remake rund um Assassin’s Creed IV: Black Flag. Doch danach soll es gleich mit einem weiteren Remake weitergehen. Laut Henderson soll dieses Remake den Auftakt für eine mögliche Reihe weiterer Neuauflagen bilden, bei der künftig auch andere Teile der Serie neu aufgegriffen werden könnten.

Parallel dazu wird auch über ein Remake des ersten Serienteils Assassin’s Creed (2007) spekuliert. Konkrete offizielle Bestätigungen liegen hierzu jedoch nicht vor.

Ebenfalls Thema im Leak ist der mögliche Verzicht auf geplante DLC-Inhalte. Demnach gebe es aktuell keine Pläne, entsprechende Erweiterungen für Remakes umzusetzen. Nur bei außergewöhnlich starkem kommerziellen Erfolg könnte sich diese Situation laut den Informationen noch ändern.

Zusätzlich wird auf interne Veränderungen bei Ubisoft hingewiesen. Henderson spricht von ungewöhnlichen Entwicklungen in der Art und Weise, wie neue Spiele aktuell entwickelt werden, ohne jedoch konkrete Details zu nennen.

Die Aussagen stammen aus dem Insider Gaming Podcast und bleiben offiziell unbestätigt. Die weitere Entwicklung der Remake-Pläne bleibt damit vorerst Teil der Gerüchtelage.