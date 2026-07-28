Assassin’s Creed: Erstes Set-Video geleakt und dieser Thron fällt sofort ins Auge

Ein geleaktes Video soll erstmals einen Blick auf das Set der Assassin’s Creed-Serie von Netflix gewähren und zeigt deutliche Spuren des antiken Roms.

Erste Aufnahmen vom Set der Assassin’s Creed-Serie von Netflix sollen ihren Weg ins Netz gefunden haben. Ein 27 Sekunden langer Clip zeigt einen vermeintlichen Drehort mit großen römischen Säulen, Trümmern und einem besonders auffälligen Detail.

Zu sehen ist ein steinerner Thron mit dem Assassin’s Creed-Logo.

Das Video wurde dem Bericht zufolge ursprünglich von einem TikTok-Nutzer veröffentlicht und anschließend auf X weiterverbreitet. Da es sich um geleaktes und nicht offiziell veröffentlichtes Material handelt, sind die Aufnahmen entsprechend mit Vorsicht zu betrachten.

Das gezeigte Szenenbild passt allerdings zum bereits bekannten Setting der Netflix-Serie, die im antiken Rom angesiedelt sein soll.

Der Clip vermittelt damit möglicherweise einen ersten Eindruck davon, wie dieses historische Szenario für die Assassin’s Creed-Serie umgesetzt wird.

Die offizielle Assassin’s Creed-Serie wurde von Netflix bereits angekündigt. Wann Zuschauer das fertige Ergebnis zu sehen bekommen, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor.