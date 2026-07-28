Assassin’s Creed: Erstes Set-Video geleakt und dieser Thron fällt sofort ins Auge

18 Autor: , in News / Assassin’s Creed
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Image: Ubisoft

Ein geleaktes Video soll erstmals einen Blick auf das Set der Assassin’s Creed-Serie von Netflix gewähren und zeigt deutliche Spuren des antiken Roms.

Erste Aufnahmen vom Set der Assassin’s Creed-Serie von Netflix sollen ihren Weg ins Netz gefunden haben. Ein 27 Sekunden langer Clip zeigt einen vermeintlichen Drehort mit großen römischen Säulen, Trümmern und einem besonders auffälligen Detail.

Zu sehen ist ein steinerner Thron mit dem Assassin’s Creed-Logo.

Das Video wurde dem Bericht zufolge ursprünglich von einem TikTok-Nutzer veröffentlicht und anschließend auf X weiterverbreitet. Da es sich um geleaktes und nicht offiziell veröffentlichtes Material handelt, sind die Aufnahmen entsprechend mit Vorsicht zu betrachten.

Das gezeigte Szenenbild passt allerdings zum bereits bekannten Setting der Netflix-Serie, die im antiken Rom angesiedelt sein soll.

Der Clip vermittelt damit möglicherweise einen ersten Eindruck davon, wie dieses historische Szenario für die Assassin’s Creed-Serie umgesetzt wird.

Die offizielle Assassin’s Creed-Serie wurde von Netflix bereits angekündigt. Wann Zuschauer das fertige Ergebnis zu sehen bekommen, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor.

Quelle
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18 Kommentare Added

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  1. Drakeline6
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    28.07.2026 - 13:04 Uhr

    Hoffentlich besser als der Film 😀

    3
    • Spaxarrow
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      28.07.2026 - 13:48 Uhr
      Antwort auf Drakeline6

      Der parkour war aber cool 😂 der Rest aber nicht

      1
      • Chris0071234
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        28.07.2026 - 14:34 Uhr
        Antwort auf Spaxarrow

        Ein paar wenige gute Szenen hatte der Film schon aber ansonsten war der einfach gut geschrieben, vielleicht schafft man das ja in einer Serie mit mehr Zeit für die Figuren und längere Handlungsstränge/mehr Epochen die abgedeckt werden können, besser 🙂

        0
        • Spaxarrow
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          28.07.2026 - 16:38 Uhr
          Antwort auf Chris0071234

          Ja wäre auf jedenfall cool wenn die sowas schaffen 👍

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  2. magforce
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    28.07.2026 - 13:05 Uhr

    Ezio mit dabei?

    0
    • Mr Bob Kelso
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      28.07.2026 - 13:23 Uhr
      Antwort auf magforce

      im Antiken Rom gab’s nicht mit Ezio..

      1
      • magforce
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        29.07.2026 - 07:55 Uhr
        Antwort auf Mr Bob Kelso

        Ich weiss nur das Ezio in Rom war, wann das genau war hab ich aber nicht mehr im Kopf.

        0
        • Mr Bob Kelso
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          29.07.2026 - 10:58 Uhr
          Antwort auf magforce

          zwischen 1476 bis 1524 spielt die Reihe..

          1
          • magforce
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            29.07.2026 - 12:00 Uhr
            Antwort auf Mr Bob Kelso

            Wow! Ich mag die Serie auch sehr, aber derartige Daten hab ich nicht im Kopf. Respekt!

            0
            • Mr Bob Kelso
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              29.07.2026 - 12:58 Uhr
              Antwort auf magforce

              Bin ein Fan von der Spielserie..Hab damals glaub ich Assassin’s Creed 2 – 4 mal durchgespielt 😅 . Und natürlich andere Teile auch..Macht mit halt Spaß..Außer Assassin’s Creed Shadows das hab ich abgebrochen..Das war nix.. Natürlich nur für mich gesprochen..

              1
  3. Mr Bob Kelso
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    28.07.2026 - 13:23 Uhr

    jetzt war ich leid verwirrt..Lese mir den Text durch mit dem antiken Rom..Schaue das Bild an. Das sieht eher nach Japan aus. 😁

    0
    • Eisbaer2405
      Steel Knight
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      28.07.2026 - 14:47 Uhr
      Antwort auf Mr Bob Kelso

      Der Link zu Video fehlt im Text, suche es auf X, es zeigt im Grunde eine Runde Ruine ähnlich einem römischen Forums mit Steinsitzen an den Wänden, dahinter römische Säulen, und eine Art Thron, Stein oder Rednerpult, auf dem das Logo eingemeißelt ist, das Forum scheint auch in einer Höhle zu sein. Es sind 2 Mitarbeiter sichtbar und irgendeine Plane verdeckt etwas in der Mitte. Die Kulisse könnte ein Setting in der Neuzeit sein, da schon alles kaputt ist. Ist jetzt nicht so spannend, römische Zeit wussten wir schon, Neu ist dass es vielleicht auch Neuzeit Szenen geben könnte.

      0
    • Hey Iceman
      XboxDynasty Master King
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      28.07.2026 - 15:15 Uhr
      Antwort auf Mr Bob Kelso

      AJ is wirklich etwas verwirrend gewesen 😅

      0
  4. Saibot77
    Champion
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    28.07.2026 - 13:39 Uhr

    Da die Serie von Netflix kommt, habe ich wenig Hoffnung.

    0
  5. Katanameister
    XboxDynasty MVP Smaragd
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    Fortschritt zum nächsten Rang 7.260 XP bis XboxDynasty MVP Onyx
    28.07.2026 - 13:57 Uhr

    Das wird bestimmt der nächste Flop, bin auch gespannt ob man den katastrophalen Film toppen kann.

    0
  6. de Maja
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    Fortschritt zum nächsten Rang 15.635 XP bis XboxDynasty Veteran Onyx
    28.07.2026 - 14:56 Uhr

    Hab mir heute einen Cutszenen Zusammenschnitt von Ryse angeschaut, das Setting und der Look einfach Mega aber ich glaube nicht das Netflix da ne gute Story hinbekommt. Da Guck ich lieber Rome oder Spartacus nochmal.

    0
  7. Lord Hektor
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    Fortschritt zum nächsten Rang 45.520 XP bis XboxDynasty MVP Silber
    28.07.2026 - 15:04 Uhr

    Solange die Serie besser wie der Film wird, ist alles gut 😂.

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  8. Ralle89
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    28.07.2026 - 18:35 Uhr

    dafür werde ich mir kein Netflix Abo holen 😅

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