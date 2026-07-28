Assassin’s Creed: Erstes Set-Video geleakt und dieser Thron fällt sofort ins Auge

Erste Aufnahmen vom Set der Assassin’s Creed-Serie von Netflix sollen ihren Weg ins Netz gefunden haben. Ein 27 Sekunden langer Clip zeigt einen vermeintlichen Drehort mit großen römischen Säulen, Trümmern und einem besonders auffälligen Detail.
Zu sehen ist ein steinerner Thron mit dem Assassin’s Creed-Logo.
Das Video wurde dem Bericht zufolge ursprünglich von einem TikTok-Nutzer veröffentlicht und anschließend auf X weiterverbreitet. Da es sich um geleaktes und nicht offiziell veröffentlichtes Material handelt, sind die Aufnahmen entsprechend mit Vorsicht zu betrachten.
Das gezeigte Szenenbild passt allerdings zum bereits bekannten Setting der Netflix-Serie, die im antiken Rom angesiedelt sein soll.
Der Clip vermittelt damit möglicherweise einen ersten Eindruck davon, wie dieses historische Szenario für die Assassin’s Creed-Serie umgesetzt wird.
Die offizielle Assassin’s Creed-Serie wurde von Netflix bereits angekündigt. Wann Zuschauer das fertige Ergebnis zu sehen bekommen, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor.
18 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hoffentlich besser als der Film 😀
Der parkour war aber cool 😂 der Rest aber nicht
Ein paar wenige gute Szenen hatte der Film schon aber ansonsten war der einfach gut geschrieben, vielleicht schafft man das ja in einer Serie mit mehr Zeit für die Figuren und längere Handlungsstränge/mehr Epochen die abgedeckt werden können, besser 🙂
Ja wäre auf jedenfall cool wenn die sowas schaffen 👍
Ezio mit dabei?
im Antiken Rom gab’s nicht mit Ezio..
Ich weiss nur das Ezio in Rom war, wann das genau war hab ich aber nicht mehr im Kopf.
zwischen 1476 bis 1524 spielt die Reihe..
Wow! Ich mag die Serie auch sehr, aber derartige Daten hab ich nicht im Kopf. Respekt!
Bin ein Fan von der Spielserie..Hab damals glaub ich Assassin’s Creed 2 – 4 mal durchgespielt 😅 . Und natürlich andere Teile auch..Macht mit halt Spaß..Außer Assassin’s Creed Shadows das hab ich abgebrochen..Das war nix.. Natürlich nur für mich gesprochen..
jetzt war ich leid verwirrt..Lese mir den Text durch mit dem antiken Rom..Schaue das Bild an. Das sieht eher nach Japan aus. 😁
Der Link zu Video fehlt im Text, suche es auf X, es zeigt im Grunde eine Runde Ruine ähnlich einem römischen Forums mit Steinsitzen an den Wänden, dahinter römische Säulen, und eine Art Thron, Stein oder Rednerpult, auf dem das Logo eingemeißelt ist, das Forum scheint auch in einer Höhle zu sein. Es sind 2 Mitarbeiter sichtbar und irgendeine Plane verdeckt etwas in der Mitte. Die Kulisse könnte ein Setting in der Neuzeit sein, da schon alles kaputt ist. Ist jetzt nicht so spannend, römische Zeit wussten wir schon, Neu ist dass es vielleicht auch Neuzeit Szenen geben könnte.
AJ is wirklich etwas verwirrend gewesen 😅
Da die Serie von Netflix kommt, habe ich wenig Hoffnung.
Das wird bestimmt der nächste Flop, bin auch gespannt ob man den katastrophalen Film toppen kann.
Hab mir heute einen Cutszenen Zusammenschnitt von Ryse angeschaut, das Setting und der Look einfach Mega aber ich glaube nicht das Netflix da ne gute Story hinbekommt. Da Guck ich lieber Rome oder Spartacus nochmal.
Solange die Serie besser wie der Film wird, ist alles gut 😂.
dafür werde ich mir kein Netflix Abo holen 😅