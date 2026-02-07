Assassin’s Creed: Multiplayer‑Ableger laut Leak eingestellt

Laut einem neuen Leak von Origami hat Ubisoft das interne Projekt „Project League“ eingestellt – ein Multiplayer‑Assassin’s‑Creed‑Titel, der bei Ubisoft Annecy in Entwicklung war.
Das Spiel befand sich offenbar schon länger in Arbeit und sollte ein 4‑Spieler‑Koop‑Erlebnis bieten, das im gleichen Setting wie Assassin’s Creed Shadows angesiedelt war.
Ursprünglich begann Project League als DLC‑Erweiterung für Shadows, entwickelte sich aber später zu einem eigenständigen Multiplayer‑Ableger.
Der Fokus lag auf kooperativen Missionen, gemeinsamer Infiltration und einem stärker teamorientierten Ansatz, der sich klar von den klassischen Singleplayer‑Strukturen der Hauptreihe abheben sollte.
Der Leak deutet darauf hin, dass Ubisoft das Projekt vor Kurzem intern gestrichen hat. Gründe wurden nicht genannt, doch angesichts der aktuellen Umstrukturierungen im Unternehmen überrascht die Entscheidung nicht.
Mit der Einstellung von Project League bleibt unklar, wie Ubisoft künftig mit Multiplayer‑Experimenten innerhalb des Assassin’s‑Creed‑Universums umgehen wird. Die Marke hatte in der Vergangenheit immer wieder Online‑Ansätze getestet – von kompetitiven Modi bis hin zu Koop‑Missionen – doch ein vollwertiger Multiplayer‑Ableger scheint vorerst wieder in weite Ferne zu rücken.
Gut so. Hätte ich nicht gebraucht.
Ja das brauchts jetzt auch nicht.
Als eigenständiges Spiel definitiv nicht. Aber Creed Brotherhood MP wird noch gespielt, die Server sind meist recht voll, trotz eingestelltem Support, deshalb denke ich es als DLC an Shadow oder Hexe dran zu heften, wäre schon sinnvoll zumindest sinnvoller als ein eigenständiges Spiel. Das hätte ich nicht gekauft, aber als Shadows DLC, durchaus gespielt.
Man liest nur noch schlechte Nachrichten über Ubisoft, die irren doch nur noch ziellos umher, übel.
Die machen auch nichts mehr fertig….
Also wenn sie sich bei dem MP an dem Hitman Gameplay orientiert hätten, hätte ich es mega geil gefunden.
Für mich war aber der MP in jedem AC Spiel eher unnötiger Ballast. Mir hat der Aspekt nie wirklich spaß gemacht.
Ich glaub wir sind auch an einem Punkt wo sehr viele Spieler einfach satt von Multiplayer Titeln sind. Gefühlt hat jeder seine maximale 2 Multiplayer Dauerbrenner für sich längst gefunden und ist kaum offen für neues, vor allem weil Neues fast immer mit den gleichen generischen 0815 Elementen kommen.
Horizon Hunters Gathering ist ja da das „neueste“ Beispiel was jetzt wie ich finde zu recht von der breiten Masse schon begraben wird..
„Ursprünglich begann Project League als DLC‑Erweiterung für Shadows, entwickelte sich aber später zu einem eigenständigen Multiplayer‑Ableger.“
Diese Aussagen kennen wir von AC Mirage (DLC zu Valhalla) und Skull & Bones (DLC zu Black Flag).
Vllt das richtige so, wobei Ubisoft gerade in einer völlig anderen Lage ist, mit der Umstrukturierung.
Ich persönlich finde es schade. Der geplante Koop-DLC klingt wie die Koop-Missionen aus AC Unity – und die habe ich persönlich geliebt.
Waren damals aber direkt ab Release im Basisspiel.
Ja,sind leider recht wenig Missionen gewesen.
Ich hätte mich über mehr davon durchaus gefreut.
Das ist mal kein Verlust.
Wäre auch ein völlig unnötiges Spiel gewesen,war schon in Black Flag nicht gut der Multiplayer oder in brotherhood hatte glaube auch einen.