Assassin’s Creed: Multiplayer‑Ableger laut Leak eingestellt

Laut einem neuen Leak von Origami hat Ubisoft das interne Projekt „Project League“ eingestellt – ein Multiplayer‑Assassin’s‑Creed‑Titel, der bei Ubisoft Annecy in Entwicklung war.

Das Spiel befand sich offenbar schon länger in Arbeit und sollte ein 4‑Spieler‑Koop‑Erlebnis bieten, das im gleichen Setting wie Assassin’s Creed Shadows angesiedelt war.

Ursprünglich begann Project League als DLC‑Erweiterung für Shadows, entwickelte sich aber später zu einem eigenständigen Multiplayer‑Ableger.

Der Fokus lag auf kooperativen Missionen, gemeinsamer Infiltration und einem stärker teamorientierten Ansatz, der sich klar von den klassischen Singleplayer‑Strukturen der Hauptreihe abheben sollte.

Der Leak deutet darauf hin, dass Ubisoft das Projekt vor Kurzem intern gestrichen hat. Gründe wurden nicht genannt, doch angesichts der aktuellen Umstrukturierungen im Unternehmen überrascht die Entscheidung nicht.

Mit der Einstellung von Project League bleibt unklar, wie Ubisoft künftig mit Multiplayer‑Experimenten innerhalb des Assassin’s‑Creed‑Universums umgehen wird. Die Marke hatte in der Vergangenheit immer wieder Online‑Ansätze getestet – von kompetitiven Modi bis hin zu Koop‑Missionen – doch ein vollwertiger Multiplayer‑Ableger scheint vorerst wieder in weite Ferne zu rücken.