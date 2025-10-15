Assassin’s Creed: Ubisoft verliert langjährigen Veteran

Ubisoft hat den langjährigen Kreativkopf der Assassin’s Creed-Reihe, Marc-Alexis Coté, verloren. Nach fast zwei Jahrzehnten im Unternehmen hat Coté, der als Designer, Director und Produzent an zahlreichen Titeln der erfolgreichen Action-Adventure-Serie beteiligt war, seinen Abschied bekannt gegeben.

Seit 2022 leitete er die globalen Teams der Marke Assassin’s Creed und prägte maßgeblich die strategische Ausrichtung der Serie. Zu seinen bekanntesten Arbeiten zählen Assassin’s Creed III, Assassin’s Creed Syndicate und mehrere nachfolgende Produktionen, die das weltweite Ansehen des Franchises festigten.

Der Abgang von Marc-Alexis Coté erfolgt in einer Phase des Umbruchs bei Ubisoft. Nach der Gründung des neuen Tochterunternehmens Vantage Studios, das in Zusammenarbeit mit Tencent entstanden ist, wurden zentrale Führungspositionen neu vergeben. Ubisoft bestätigte intern, dass Coté ein leitender Posten bei Vantage angeboten wurde, den er jedoch ablehnte. Sein Entschluss, Ubisoft zu verlassen, steht somit im Zusammenhang mit der Umstrukturierung und der künftigen strategischen Neuausrichtung des Unternehmens.

Für Ubisoft und die Community rund um Assassin’s Creed markiert dieser Schritt einen bedeutenden Einschnitt. Fans der Reihe beobachten gespannt, wie sich die Zukunft des Franchises entwickelt und welche neuen kreativen Impulse Vantage Studios setzen wird. Trotz des Abschieds bleibt Marc-Alexis Cotés Einfluss auf die Marke Assassin’s Creed ein wesentlicher Teil ihrer Geschichte.