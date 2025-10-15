Assassin’s Creed: Ubisoft verliert langjährigen Veteran

Image: Ubisoft

Ubisoft verliert Assassin’s Creed-Veteran: Marc-Alexis Coté verlässt das Studio nach fast 20 Jahren!

Ubisoft hat den langjährigen Kreativkopf der Assassin’s Creed-Reihe, Marc-Alexis Coté, verloren. Nach fast zwei Jahrzehnten im Unternehmen hat Coté, der als Designer, Director und Produzent an zahlreichen Titeln der erfolgreichen Action-Adventure-Serie beteiligt war, seinen Abschied bekannt gegeben.

Seit 2022 leitete er die globalen Teams der Marke Assassin’s Creed und prägte maßgeblich die strategische Ausrichtung der Serie. Zu seinen bekanntesten Arbeiten zählen Assassin’s Creed III, Assassin’s Creed Syndicate und mehrere nachfolgende Produktionen, die das weltweite Ansehen des Franchises festigten.

Der Abgang von Marc-Alexis Coté erfolgt in einer Phase des Umbruchs bei Ubisoft. Nach der Gründung des neuen Tochterunternehmens Vantage Studios, das in Zusammenarbeit mit Tencent entstanden ist, wurden zentrale Führungspositionen neu vergeben. Ubisoft bestätigte intern, dass Coté ein leitender Posten bei Vantage angeboten wurde, den er jedoch ablehnte. Sein Entschluss, Ubisoft zu verlassen, steht somit im Zusammenhang mit der Umstrukturierung und der künftigen strategischen Neuausrichtung des Unternehmens.

Für Ubisoft und die Community rund um Assassin’s Creed markiert dieser Schritt einen bedeutenden Einschnitt. Fans der Reihe beobachten gespannt, wie sich die Zukunft des Franchises entwickelt und welche neuen kreativen Impulse Vantage Studios setzen wird. Trotz des Abschieds bleibt Marc-Alexis Cotés Einfluss auf die Marke Assassin’s Creed ein wesentlicher Teil ihrer Geschichte.

  1. de Maja 303555 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 15.10.2025 - 11:35 Uhr

    Würde erstmal sagen kein Verlust weil seitdem er dabei ist ging es bergab, nagut Desilets hatte mit der Marke auch nicht mehr viel am Hut, die ganzen Lorbeeren hat ja Jade Raymond geerntet, die seitdem nichts mehr auf die Reihe bekommt.

    1
    • AnCaptain4u 232055 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 15.10.2025 - 13:41 Uhr
      Antwort auf de Maja

      Du meinst sicherlich spielerisch aus deiner Perspektive bergab oder?
      Denn vor Allem die Zahlen von zb AC Valhalla sprechen eine deutlich andere Sprache

      0
      • de Maja 303555 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 15.10.2025 - 13:56 Uhr
        Antwort auf AnCaptain4u

        Ja natürlich spielerisch, verkaufstechnisch ist es immer besser geworden je massentauglicher es wurde.

        0
    • Eisbaer2405 39510 XP Bobby Car Rennfahrer | 15.10.2025 - 14:05 Uhr
      Antwort auf de Maja

      Durchaus möglich. Angeblich hätte Vantage Studios CEOs mit der Neuausrichtung der Spiele sich an seine Sichtweise anpassen müssen, damit er bleibt. Das kann sowohl schlecht als auch gut sein.
      Jade ist ja schon lange nicht mehr bei Ubisoft, Haven entwickelt „Fairgame$“, was wohl ein MP ala Rainbow Six ist nur als Bankräuber gegen andere Bankräuber. Vielleicht kann Mac ja da anfangen und zumindest mal den Namen des Spiels ändern.

      0
      • de Maja 303555 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 15.10.2025 - 14:11 Uhr
        Antwort auf Eisbaer2405

        Jade ist ja auch nicht mehr bei Haven, ist auch abgesprungen als sie gemerkt hat das wird nix und dann noch eigens von ihr gegründet das Studio 😅

        1
  2. Katanameister 220460 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 15.10.2025 - 11:45 Uhr

    Die Reihe ist so ausgelutscht, ob Cote weiter dabei geblieben wäre oder nicht, hätte meiner Ansicht nach keinen Unterschied gemacht.

    0
  3. EdgarAllanFloh 106140 XP Hardcore User | 15.10.2025 - 11:49 Uhr

    Mal sehen, wie groß der Umbruch bei Ubisoft am Ende wirklich wird. Im Beitrag steht ja auch, dass sie Cote behalten wollten. Nur er hatte am Ende andere Pläne.

    0
  4. Mech77 52995 XP Nachwuchsadmin 6+ | 15.10.2025 - 12:07 Uhr

    Naja, aus Ubischrott wird so oder so nix mehr. Egal, wer da geht, bleibt oder kommt.

    0
  5. Saphira 2800 XP Beginner Level 2 | 15.10.2025 - 12:11 Uhr

    Mir jedenfalls macht es Hoffnung!!
    Seit dem Verkauf an die Chinesen werden die Spiele nun weniger politisch korrekt werden u. werden sich daher besser verkaufen,- für viele von uns ein Lichtblick!😊
    Außerdem:
    Die neue Struktur verfolgt zwei Hauptziele:
    Mehr Eigenständigkeit für Entwickler – kleinere, spezialisierte Einheiten sollen agiler arbeiten können und kreativen Teams mehr Freiräume bieten.
    Engere Bindung zur Community👍 – durch die Abkopplung einzelner Studios könnte Feedback von Spielern direkter in den Entwicklungsprozess einfließen.
    Für Spieler klingt das vielversprechend: Inhalte könnten künftig zielgerichteter entstehen, neue Experimente hätten mehr Raum.👍

    0
    • Kenty 225950 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 15.10.2025 - 12:39 Uhr
      Antwort auf Saphira

      Mal sehen. Weniger politisch korrekt wahrscheinlich schon, aber dafür möglicherweise eher im Sinne der chinesischen Politik. Aber nach meinen tollen Erfahrungen mit Wuchang Fallen Feathers bin ich schon gespannt was die aus der Reihe machen. Die Kultur mit Drachen, Laternen und Mythen von den Chinesen gefällt mir nämlich gut.

      1
    • AnCaptain4u 232055 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 15.10.2025 - 13:42 Uhr
      Antwort auf Saphira

      Verkauf an Chinesen und politisch korrekt in einem Satz… oha, das erzeugt richtig Kopfschmerzen.

      0
      • Saphira 2800 XP Beginner Level 2 | 15.10.2025 - 15:14 Uhr
        Antwort auf AnCaptain4u

        Hast absolut recht, aber wenigstens war davon bisher in ihren Spielen noch nichts zu sehen. Aber warten wir mal ab…😊

        0
  7. Ash2X 298460 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 15.10.2025 - 13:09 Uhr

    Es ist aber auch nachvollziehbar wenn man nach über 20 Jahren mal etwas anderes machen will. Die Zeit in der „eine Person“ übermäßig relevant ist, ist bei Projekten der Größe schon lange durch.
    Auf die Reihe wird es sich wohl kaum auswirken… Und die „Community“ jammert sowieso.

    1
    • Saphira 2800 XP Beginner Level 2 | 15.10.2025 - 15:16 Uhr
      Antwort auf Ash2X

      Ja, ich denke das die meisten von uns aber darin übereinstimmen, dass ein frischer Wind Ubisoft mal gut tut.

      0
      • Hey Iceman 823885 XP Xboxdynasty All Star Gold | 15.10.2025 - 15:24 Uhr
        Antwort auf Saphira

        Zwei Dumme …….😅
        Seh schon“ Wir haben eurer Feedback erhört, statt 1000 Nebenquests aller bringe denn Sack Kartoffeln von A nach B sind es jetzt 2000 “ 🤪

        0

