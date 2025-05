Assassin’s Creed: Ubisofts ehrgeizige Roadmap bis 2031 – Bericht

Neun Spiele in sechs Jahren: Ubisoft plant die größte Assassin’s Creed-Offensive aller Zeiten!

Ubisoft hat große Pläne für die Zukunft der Assassin’s Creed-Reihe und verfolgt eine ambitionierte Roadmap, die bis ins Jahr 2031 reicht. Euch erwartet ein Mix aus epischen Rollenspielen, Remakes, Multiplayer-Erfahrungen und sogar einem Mobile-Titel. Auch wenn sich einzelne Veröffentlichungszeiträume aufgrund interner Verschiebungen – etwa bei Assassin’s Creed Shadows – noch ändern können, steht die inhaltliche Ausrichtung bereits fest, wenn die neuesten Berichte und Gerüchte stimmen.

Das nächste Spiel, das erscheinen soll, ist Assassin’s Creed Jade, ein Mobilspiel mit Schauplatz China. Direkt darauf folgt Invictus, ein Multiplayer-Titel, der sich spielerisch an Fall Guys orientiert und auf Matches mit 16 Spielern setzt. Ubisoft plant hier eine langfristige Unterstützung über mindestens fünf Jahre hinweg. Parallel dazu wird mit Obsidian ein vollständiges Remake von Assassin’s Creed IV: Black Flag erscheinen, das in der neuen Anvil-Engine neu aufgebaut wird.

Nach Abschluss der DLC-Phase von Shadows, die rund zwei Jahre andauern soll, wird Hexe erscheinen – ein düsteres, bisher noch unter diesem Arbeitstitel laufendes Spiel, das wiederum ein Jahr lang mit Zusatzinhalten versorgt wird. Darauf folgt Scarlet, das nächste große Rollenspiel, über das zwar noch wenig bekannt ist, das aber mutmaßlich das Projekt Nebula sein könnte. Dieses Spiel soll sich gleich drei faszinierenden Regionen widmen: Indien, dem Mittelmeerraum und dem Aztekenreich.

In der Remake-Sparte ist mit Stardust ein weiteres Projekt in der Pipeline, das nach Obsidian in Produktion geht. Während noch unklar ist, welches Spiel hier neu aufgelegt wird, steht bereits fest, dass kurz darauf mit Emerald ein weiterer Multiplayer-Titel erscheint. Auch hier plant Ubisoft eine Langzeitbetreuung, sofern das Spiel die Erwartungen erfüllt. Es könnte sich dabei um das ehemals unter dem Namen „Raid“ bekannte PvE-Projekt oder das mysteriöse Echoes handeln. Zumindest eines dieser beiden scheint allerdings bereits gestrichen worden zu sein.

Gegen Ende der Dekade wird ein weiteres großes Rollenspiel folgen, aktuell als RPG3 bezeichnet – ohne genaues Thema oder Entwicklerstudio. Danach soll mit Remake3 eine weitere Neuauflage folgen, ein Jahr nach dem letzten RPG. Ob darüber hinaus ein zusätzliches Multiplayer-Projekt erscheint, hängt laut Ubisoft von der Marktresonanz ab – ein solches Spiel ist derzeit jedoch nicht konkret geplant.

Eines steht jedoch fest: Ubisoft will Assassin’s Creed zur Dauerpräsenz im Gaming-Kalender machen – mit einem konstanten Strom an Inhalten, der von mobilen Erlebnissen bis hin zu ausgewachsenen Rollenspielen reicht. Wer die Reihe begleitet, darf sich also auf viele neue Kapitel freuen.

Was haltet ihr von diesem Vorhaben?