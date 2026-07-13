Assassin’s Creed: Von Altair bis Black Flag Resynced – Assassin’s Creed knackt 250 Millionen Verkäufe

Assassin’s Creed hat den nächsten historischen Meilenstein erreicht. Die erfolgreiche Action-Reihe von Ubisoft kommt seit ihrem Debüt im Jahr 2007 inzwischen auf mehr als 250 Millionen verkaufte Exemplare weltweit.

Damit zählt Assassin’s Creed weiterhin zu den erfolgreichsten Videospielmarken überhaupt. Über die Jahre konnte die Reihe ihr Wachstum kontinuierlich fortsetzen und mehrere große Verkaufsmeilensteine erreichen.

Die Entwicklung der Gesamtverkäufe zeigt den anhaltenden Erfolg der Serie:

2010: 20 Millionen Verkäufe

2014: 73 Millionen Verkäufe

2016: 100 Millionen Verkäufe

2019: 140 Millionen Verkäufe

2020: 155 Millionen Verkäufe

2022: 200 Millionen Verkäufe

2025: 230 Millionen Verkäufe

Jetzt: Über 250 Millionen verkaufte Spiele weltweit

Zum aktuellen Wachstum dürfte auch der jüngste Serienableger Assassin’s Creed Black Flag Resynced beigetragen haben. Demnach wurden bereits am ersten Verkaufstag rund 2 Millionen Exemplare verkauft.

Mit mehr als 250 Millionen verkauften Spielen unterstreicht Ubisoft einmal mehr die enorme Bedeutung von Assassin’s Creed. Seit fast zwei Jahrzehnten gehört die Reihe zu den wichtigsten Marken des Publishers und zählt weiterhin zu den erfolgreichsten Action-Adventure-Serien der Videospielbranche.