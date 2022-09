Assassin’s Creed: Weltweit über 200 Millionen verkaufte Spiele

Ubisoft hat verkündet, dass sich weltweit über 200 Millionen Assassin’s Creed-Spiele verkauft haben. Anlässlich des 15-jährigen Jubiläums der Marke wurde, wie wir bereits berichtet haben, ein neues „Beyond the Creed“-Video veröffentlicht, das ihr euch hier anschauen könnt:

Seit der Veröffentlichung des ersten Assassin’s Creed-Spiels im Jahr 2007 hat die Reihe weltweit mehr als 200 Millionen Spiele verkauft und ist damit eine der wichtigsten Marken in der Videospielbranche. Assassin’s Creed Valhalla wird ständig mit neuen Updates versorgt und ist eines der spannendsten Assassin’s Creed-Spiele. In ein paar Monaten wird das letzte Kapitel starten, eine kostenlose Quest, in der Eivor einige wichtige Charaktere wiedertrifft, darunter einflussreiche historische Persönlichkeiten. Außerdem gibt es ab heute besondere Belohnungen in Assassin’s Creed Valhalla zu entdecken.