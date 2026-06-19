Assetto Corsa Competizione: Season Update ist jetzt kostenlos für PS5 und Xbox verfügbar

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Image: 505 GAMES

Assetto Corsa Competizione wird mit 2025 Season Update an die aktuelle GT World Challenge angepasst.

Die Rennsimulation Assetto Corsa Competizione hat ein neues kostenloses Inhalts-Update erhalten, das die Saison 2025 der Fanatec GT World Challenge in das Spiel integriert. Das Update steht ab sofort auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S zur Verfügung.

Im Mittelpunkt stehen umfangreiche Aktualisierungen des Fahrerfelds sowie neue offizielle Lackierungen, die die aktuelle Realität der Rennserie widerspiegeln.

Insgesamt wurden 86 neue Liveries für die GT World Challenge Europe sowie 9 neue Liveries für die GT World Challenge America hinzugefügt.

Zusätzlich wurden die Fahreraufstellungen aktualisiert, sodass die virtuellen Startfelder nun den offiziellen Line-ups der Saison 2025 entsprechen.

Damit wird die Simulation näher an die reale Rennserie herangeführt und bietet eine aktuellere Abbildung der Meisterschaften.

Das Update kann von Spielern auf PlayStation 5 und Xbox Series direkt über die jeweiligen digitalen Stores heruntergeladen werden und ist kostenlos verfügbar.

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5 Kommentare Added

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  4. HakunaTraumata 131070 XP Elite-at-Arms Bronze | 19.06.2026 - 12:50 Uhr

    Spiele ich leider gar nicht mehr obwohl es ein echt sehr geiles Spiel ist. Aber bin irgendwie nur bei gt7 hängengeblieben sobald ich mal Rennspiele spiele

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  5. Mech77 128695 XP Man-at-Arms Onyx | 19.06.2026 - 14:11 Uhr

    Sehr schön. Leider gab es bei FM und gibt es bei GT solche Updates nicht. Werde ACC, vor allem Evo definitiv weiter verfolgen und Evo einmal komplett ist, mir auch definitiv holen.

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