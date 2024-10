Assetto Corsa EVO: Weitere Informationen zum Rennspiel

Global Publisher 505 Games und Entwickler KUNOS Simulazioni freuen sich, bekannt zu geben, dass Assetto Corsa EVO, die neueste Entwicklung der gefeierten Assetto Corsa-Serie, am 16. Januar auf Steam Early Access erscheinen wird.

Wie sein Vorgänger wird Assetto Corsa EVO Autos aus verschiedenen Klassen enthalten, die Jahre der Automobilgeschichte umfassen.

Von Straßenautos, Klassikern, Hypercars und Rennwagen wird jedes Fahrzeug durch das fortschrittliche System von KUNOS nachgebildet, das die mechanische, elektronische und aerodynamische Leistung simuliert und die Messlatte für den Realismus noch höher legt als Assetto Corsa, eine der wohl beliebtesten Fahrsimulationen des letzten Jahrzehnts.

Assetto Corsa EVO stellt einen großen Sprung nach vorn im Assetto Corsa-Universum dar und bietet ein deutlich erweitertes Simulations-Rennerlebnis. Die neueste Version bietet eine Fülle von Features und Spielmodi, die nur durch die neue, von KUNOS entwickelte Engine möglich sind, die speziell für das Renn- und Automobilgenre entwickelt wurde.

Mit einem kompletten 24-Stunden-Rennzyklus, modernster Beleuchtung, dynamischen Wetter- und Streckenbedingungen und fotorealistischer Grafik wird Assetto Corsa EVO eine Rennsimulation sein, wie es sie in keiner anderen Generation gegeben hat.

„Wir wissen, dass ihr sehnsüchtig auf Neuigkeiten zum Start von Assetto Corsa EVO gewartet habt, und glaubt uns – wir haben hart gearbeitet, um sicherzustellen, dass alles unseren hohen Standards entspricht. Hier bei KUNOS glauben wir daran, dass man sich die Zeit nehmen sollte, um die Dinge richtigzumachen, und deshalb wird der Early Access für Assetto Corsa EVO offiziell am 16. Januar 2025 beginnen“, kommentiert Marco Massarutto, KUNOS Simulazioni Mitbegründer und Executive Manager.

„Unser Ziel ist es, die Qualität zu gewährleisten, die alle Rennsimulations-Enthusiasten zu Recht von einem Titel wie Assetto Corsa EVO erwarten. Wir möchten uns ganz herzlich für die kontinuierliche und außergewöhnliche Unterstützung unserer Community bedanken. Wir freuen uns darauf, bald weitere aufregende Neuigkeiten über das Projekt zu verkünden!“

„Um diese Ankündigung zu feiern, bietet der neue Trailer, der zum ersten Mal Material aus dem Spiel zeigt, einen Einblick in das, was Fans von Assetto Corsa EVO erwarten können, wenn es am 16. Januar auf Steam Early Access erscheint. Wir möchten uns bei Porsche, Alfa Romeo, Ford, BBR, RSeat, BELL und OMP für die freundliche Zusammenarbeit und Beteiligung an der Realisierung des Trailers bedanken.“