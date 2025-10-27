Assetto Corsa: Serie feiert über 20 Millionen verkaufte Exemplare weltweit

Die Rennspielreihe Assetto Corsa hat weltweit mehr als 20 Millionen Exemplare verkauft und damit einen neuen Meilenstein erreicht.

In seiner Rede auf der SimRacing Expo 2025 sprach KUNOS-CEO Marco Massarutto über den Erfolg und die Weiterentwicklung der Serie. Er betonte, dass das Entwicklerteam sowohl die Herausforderungen der Simulation als auch die Wünsche der Spieler genau kenne und diesen Anspruch bei der Entwicklung stets im Blick behalte.

Mit Assetto Corsa EVO und Assetto Corsa Rally wolle das Studio gezielt auf die Erwartungen der Community eingehen.

Besonders während der Early-Access-Phase von EVO wird intensiv auf Rückmeldungen der Spieler reagiert, um das Fahrerlebnis weiter zu optimieren. Massarutto erklärte, dass das Wachstum der Marke dank dieser neuen Projekte eine Dimension erreicht habe, die weit über die ursprünglichen Erwartungen hinausgehe, und die Zukunft für Simracing-Fans so spannend sei wie nie zuvor.