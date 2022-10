Asterigos: Curse of the Stars: 4K-Spielszenen aus dem Action-Adventure

Mit Asterigos: Curse of the Stars erscheint ein neues Action-Adventure im Microsoft Store.

Ab sofort könnt ihr euch in zwei neuen Videos zu Asterigos: Curse of the Stars Spielszenen aus dem Action-Adventure anschauen.

Asterigos: Curse of the Stars spielt in der verfluchten und mythischen Stadt Aphes. Ihr spielt Hilda, eine tapfere Kriegerin der Nordwind-Legion, die hofft ihren verlorenen Vater wiederzufinden.

Bewaffnet euch mit der Macht der Götter, um die verfluchten Bestien zu besiegen. Werdet Teil von Hildas Geschichte. Jede Entscheidung, die ihr trefft, werden das Schicksal des gesamten Reiches prägen.

Erwerbt ihr die Per-Order Editon von Asterigos: Curse of the Stars im Microsoft Store für 34,99 Euro könnt ihr schon heute ins Spiel einsteigen und erhaltet weitere Bonus-Inhalte.

Für alle die noch warten wollen erscheint Asterigos: Curse of the Stars am 11. Oktober 2022.

Asterigos: Curse of the Stars | Unser Abenteuer beginnt

Asterigos | Weiteres Xbox Series X Gameplay

