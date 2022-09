Asterigos: Curse of the Stars: Action-RPG erscheint im Oktober für Xbox

Der Release-Termin für das Action-RPG Asterigos: Curse of the Stars im Oktober steht fest. Dazu gibt es einen neuen Gameplay-Trailer und eine Demo für PC via Steam.

Publisher tinyBuild und Entwickler Acme Gamestudio freuen sich, ankündigen zu können, dass ihr Action-RPG Asterigos: Curse Of The Stars am 11. Oktober für PC, PlayStation 4 & 5 sowie Xbox One und Xbox Series X/S-Konsolen erscheint.

Spieler sind eingeladen, noch heute ihre ersten gefährlichen Schritte in diese mythische Welt der Schwerter und Zauberei zu machen, in einer neuen spielbaren Demo, die ab sofort auf Steam verfügbar ist. Vorbestellungen sind ab sofort für PC und Xbox und ab dem 9. September für PlayStation möglich.

Asterigos ist ein Third-Person-Action-RPG, das in einer von der griechischen und römischen Mythologie inspirierten Welt spielt. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Hilda, einer tapferen jungen Kriegerin, die sich auf die Suche nach den Geheimnissen von Aphes macht, einer verfluchten Stadt, die ewig von ihren verwandelten Bürgern heimgesucht wird, die nun zu schrecklichen Monstern geworden sind.

Um ihre Suche zu überleben, muss Hilda eine Reihe von Kampfstilen verfeinern, darunter Schwert und Schild, Doppelklingen, Speere und Hämmer, sowie Magie aus mächtigen Stäben und verzauberten Armbändern beherrschen.

Selbst mit Macht und Magie im Rücken ist die Erkundung von Aphes nicht ungefährlich. Dutzende von Monstern lauern in den Straßen, auf den Plätzen und in den verfallenen Gebäuden, darunter über zwanzig herausfordernde Bosskämpfe. Es ist ein Ort von tödlicher Schönheit, mit einem zusammenhängenden Netz aus sonnenbeschienenen Tälern, kristallinen Höhlen und wunderschönen Plätzen, die darauf warten, auf die bewährte „Seelen“-Methode erkundet zu werden.

So gefährlich sie auch ist, die Stadt belohnt die Neugierigen und Mutigen mit verborgenen Überlieferungen und verlorenen Schätzen.

Abenteuerlustige können ihre Reise jetzt beginnen. Die auf Steam erhältliche Asterigos-Demo zeigt den ersten Teil von Hildas Reise in die Gefahr, einschließlich des ersten von vielen Bosskämpfen, an denen ihr eure Fähigkeiten schärfen könnt. Die Demo kann ab sofort auf Steam heruntergeladen werden, die Konsolenversionen werden kurz vor der Veröffentlichung verfügbar sein.

Asterigos: Curse Of The Stars erscheint am 11. Oktober für PC, PlayStation 4 & 5, Xbox One und Xbox Series Konsolen.