Asterigos: Curse of the Stars: Harpyienkönigin im Bosskampf vorgestellt

Ein neues Video zu Asterigos: Curse of The Stars zeigt einen Bosskampf.

Publisher tinyBuild und Entwickler Acme Gamestudio heißen alle in der Guerrilla Collective-Arena willkommen, um einen ersten Blick auf einen der titanischen Kämpfe in Asterigos: Curse Of The Stars zu werfen.

Asterigos, das für Konsolen und PC erscheint und von der griechischen und römischen Mythologie inspiriert ist, führt die Spieler tief in das Herz der verfluchten Stadt Aphes, deren Straßen von Schwärmen von Monstern und mächtigen Bestien bewacht werden. Werft unten einen Blick auf eine von ihnen – Ulalia, die Harpyienkönigin – in Aktion:

Asterigos: Curse of The Stars erscheint im dritten Quartal für Windows PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S.