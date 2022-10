Asterigos: Curse of the Stars: Hilda entfesselt ihre Fähigkeiten im neuen Gameplay-Trailer

Im neuen Gameplay-Trailer zu Asterigos: Curse of the Stars entfesselt Kriegerin Hilda ihre Fähigkeiten und stellt sich ihren Feinden.

Am 11. Oktober entführen euch Publisher tinyBuild und Entwickler Acme Gamestudio in die mystische Welt von Asterigos: Curse of the Stars. Im Third-Person-Action-RPG übernehmt ihr die Rolle der Kriegerin Hilda, die die Geheimnisse einer verfluchten Stadt und ihrer in Monster verwandelten Bürger aufdecken will.

Ein neuer Gameplay-Trailer zeigt euch heute mehr über die Spielmechanik, die Gegner, mit denen Hilda es aufnehmen muss und mit welchen Fähigkeiten sie sich ihnen tapfer entgegenstellt.

Im Microsoft Store könnt ihr Asterigos: Curse of the Stars bereits für 34,99 Euro inklusive Vorbesteller-Bonus vorbestellen.