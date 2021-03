Asterix & Obelix: Slap Them All: Ab Herbst werden wieder Ohrfeigen verteilt

Saftige Ohrfeigen gibt es ab Herbst, wenn die Gallier in Asterix & Obelix: Slap Them All wieder in Prügellaune sind.

Der französische Publisher Microids kündigt mit Asterix & Obelix: Slap Them All den nächsten Teil der Franchise an.

Einen ersten Blick auf das 2D-Beat’em Up, das erneut im von René Goscinny und Albert Uderzo kreierten Universum spielt, gibt es im Teaser-Trailer am Ende dieser Meldung.

Die Entwicklung von Asterix & Obelix: Slap Them All wird von Mr Nutz Studio geleitet, die großen Wert auf eine originalgetreue Umsetzung legen. Dazu hielt man sich möglichst nah am visuellen Stil der Comicbücher und zeichnet Charaktere, die Szenerie und sogar die Animationen vollständig von Hand.

Asterix & Obelix: Slap Them All ist ein wahrer Tribut an die 2D-animierten Klassiker der Serie und bietet einen einzigartigen Stil, der Comic-Fans und Retro-Spieler(innen) gleichermaßen ansprechen soll.

Beim Gameplay-Konzept von Asterix & Obelix: Slap Them All setzt man auf einfache und strukturierte Kernmechanismen, die den Spaß eines klassisches Beat’em Up ausmachen und von einem lokalen Koop-Modus abgerundet werden.

Asterix & Obelix: Slap Them All wird im Herbst 2021 für Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen. Es ist dank Abwärtskompatibilität auch auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 spielbar.