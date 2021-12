Asteroids: Recharged: Spiel für PC und Konsolen erschienen

Asteroids: Recharged kann ab sofort auf Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC heruntergeladen werden. Das Team von Atari, Adamvision Studios und SneakyBox Studios hat eine großartige Arbeit geleistet und diesen Arcade-Klassiker originalgetreu überarbeitet.

Der einflussreiche Weltraum-Shooter Asteroids aus dem Jahr 1979 war bekannt für seine Schwerelosigkeit und seine teuflischen UFOs und war das ursprüngliche Arcade-Highscore-Jagdgebiet mit der ersten Bestenliste, in die man seine Initialen eingeben konnte. Macht euch bereit für den Wettkampf mit Freunden und in globalen Bestenlisten, im Highscore-Modus und in 30 Herausforderungsstufen.

Schaut euch dazu den Asteroids: Recharged Announcement Trailer an: