Schaut euch in einem neuen Video die ersten 38 Minuten aus Astor: Blade of the Monolith an und verschafft euch einen ersten Eindruck.

In Astor: Blade of the Monolith erwarten euch von Devil May Cry, Bayonetta und The Legend of Zelda inspiriertes Gameplay mit wilden Kampfmechaniken und der Erkundung des lebendigen Planeten Gliese.

Als Astor, einen jungen Doikek, kämpft ihr gegen die Hiltsik. Die Hiltsik sind bösartige Kreaturen, die nach dem Verschwinden der Alten Unheil anrichten. Es obliegt nun an euch, mit legendären Runenwaffen und magischen Fähigkeiten die Hiltsik zu besiegen und das Geheimnis zum Verschwinden der Alten zu lüften.

Astor: Blade of the Monolith | Auf der verzweifelten Suche nach Antworten

Astor: Blade of the Monolith ist für 24,99 Euro im Microsoft Store erhältlich

