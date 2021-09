Astoria Legends: Red Moon: 2D-Actionspiel für Xbox angekündigt

Der Indie-Entwickler Studio XV hat den Sidescroller Astoria Legends: Red Moon angekündigt. Am Abend des roten Mondes erwachen die Gesandten und der Tower of God wird in diese Welt gerufen. Dessen Ankunft verbreitet Angst und Tod.

Ihr übernehmt die Rolle des Gesandten des Feuers, Astor Roen, der die Stadt Marcalaan ins Chaos stürzt. Solange sein Pakt mit den Göttern besteht, ist sein Zuhause sicher.

Neben Klettern und Hüpfen liefert ihr euch effektreiche Kämpfe mit unterschiedlichen Monstern. Der Entwickler strebt bei den Auseinandersetzungen eine Mischung aus Kingdom Hearts, Final Fantasy und Devil May Cry an.

Findet ihr den Mix gelungen? Macht euch in dem Trailer ein Bild davon:

Astoria Legends: Red Moon erscheint im Jahr 2022 für Xbox Series X/S, Xbox One, Switch und PC.