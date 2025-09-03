astragon Entertainment: Spannendes Simulations-Line-up für die Tokyo Game Show

astragon Entertainment gibt stolz seine Teilnahme an der diesjährigen Tokyo Game Show vom 25. bis 28. September 2025 bekannt. Besucher können sich auf Hands-on-Demos von drei beliebten Simulationstiteln von astragon freuen, die in Kooperation mit dem game – Verband der deutschen Games-Branche e.V. auf einem Gemeinschaftsstand (#02-C02) in Halle 2 gezeigt werden.

astragon Entertainment ist bekannt für seine anspruchsvollen Working Simulation Games, welche die authentische Darstellung realer Berufe mit der Faszination Technik – in Kooperation mit namhaften Fahrzeug- und Maschinenbauern – und familienfreundlichem, kooperativem Gameplay verbinden.

Auf der Tokyo Game Show zeigt astragon drei Spiele aus seinem spannenden Markenportfolio: Firefighting Simulator: Ignite, Seafarer: The Ship Sim und Police Simulator: Patrol Officers.

Firefighting Simulator: Ignite

United Against Fire. lautet das Motto von Firefighting Simulator: Ignite.

Spielende schlüpfen in die Rolle eines US-Firefighters und stellen sich verschiedenen Herausforderungen wie eingeschlossenen Personen, Elektrobränden, brennbaren Flüssigkeiten, Fettbränden, Backdrafts, Flashovers und Explosionen – entweder allein mit einer NPC-Crew an ihrer Seite oder gemeinsam im Multiplayer-Modus mit bis zu drei weiteren Spielenden.

Dafür können sie sich mit authentischem Feuerwehrwerkzeug wie Feuerwehrschläuchen, Kreissägen, Halligan-Werkzeugen, Äxten und Feuerlöschern ausrüsten und originalgetreu nachgebaute Feuerwehrautos und Drehleitern nutzen. Firefighting Simulator: Ignite erscheint am 9. September 2025 für PC und Konsolen.

Hier geht es zum brandheißen Trailer:

Seafarer: The Ship Sim

In Seafarer: The Ship Sim erleben Spielende das ultimative Schifffahrtserlebnis – mit verschiedenen Karrierewegen auf hoher See, die jeweils eigene Missionen, Herausforderungen und Belohnungen bieten.

So transportieren sie Güter von einem Hafen zum anderen, löschen Feuer auf hoher See oder erkunden einfach die riesige Welt – Spielende finden endlose Möglichkeiten, ihr persönliches Seefahrtsabenteuer zu erleben. Von den bescheidenen Freuden eines Schleppers bis zur kolossalen Power eines Frachtschiffs bietet das Spiel eine Vielzahl sorgfältig ausgearbeiteter Schiffe.

Seafarer: The Ship Sim ist ab dem 7. Oktober 2025 im Early Access für PC auf Steam und im Epic Games Store verfügbar.

Mit dem Trailer hier ablegen:

Police Simulator: Patrol Officers

Police Simulator: Patrol Officers lässt Spielende den Arbeitsalltag eines US-Police Officers in der fiktiven Stadt Brighton erleben.

Mit einem anderen Spielenden gemeinsam als Team oder auf Solo-Streife bewältigen virtuelle Polizist:innen zunehmend komplexere Aufgaben – vom Ausstellen von Strafzetteln über die Festnahme von Drogendealern bis hin zu rasanten Verfolgungsjagden auf der Autobahn.

Police Simulator: Patrol Officers ist für PC und Konsole erhältlich und zählt zu den beliebtesten Titeln im astragon-Portfolio – mit zahlreichen Erweiterungen, Paketen und Updates, wie der Highway Patrol Expansion oder dem neu hinzugefügten Self Defence-Update, die das Spielerlebnis stets aufs Neue bereichern.

Mit dem offiziellen Trailer auf Streife gehen: