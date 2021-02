Astral Ascent: Kickstarter-Kampagne startet Ende März

Autor:, in / Astral Ascent

Hibernian Workshop, das Studio hinter Dark Devotion, kündigte eine Kickstarter-Kampagne für Astral Ascent an, ein 2D-Plattformer-Rogue-Lite-Fantasy-Adventure, das für PC und Konsolen erscheint.

Das französische Studio hat einen Ankündigungstrailer veröffentlicht, der ein reichhaltiges Universum ankündigt, das die Spieler in intensive Kämpfe gegen beeindruckende Bosse verwickeln wird.

Eine kostenlose Demo wird in den kommenden Wochen auf Steam verfügbar sein, um den Spielern die Möglichkeit zu geben, die einzigartige Geschmeidigkeit und das reichhaltige Gameplay des vielversprechenden Titels zu entdecken und auszuprobieren.

Astral Ascent bietet eine riesige und wunderschöne handgefertigte moderne Fantasy-Welt im Pixel-Stil, die man alleine oder mit einem Freund im lokalen Koop-Modus erkunden kann.

Wählt euren Helden aus vier spielbaren Charakteren, schaltet Dutzende von einzigartigen Zaubern frei, die mit Modifikatoren verbessert werden können, die unendliche Möglichkeiten schaffen, um eurem eigenen Spielstil zu entsprechen, und schafft mehrere Möglichkeiten, die Feinde zu konfrontieren.

Erforscht den Garten, ein astrales Gefängnis, das von 12 mächtigen mystischen Bossen bewacht wird: den Zodiacs. Fordere diese erfahrenen und einzigartigen Krieger heraus und stellt euch ihnen in frenetischen Kämpfen, während ihr vier einzigartige Welten mit wunderschönen Landschaften entdeckt.

Treue Verbündete helfen euch bei der Entfaltung der Geschichte in einem Rogue-Lite-Erlebnis, das in einem Frame-by-Frame-Animationsstil erstellt wurde. Wiederspielbarkeit ist der Schlüssel, um diese Umgebung und ihre Charaktere zu erforschen und ihre Geheimnisse in jedem Durchgang aufzudecken.

Darüber hinaus werden Pixel-Art-Fans von einer tiefgründigen und fesselnden Geschichte begeistert sein, die auf wunderschönem Artwork, atemberaubenden Animationen und einprägsamen Charakteren basiert. Reist durch den Garten, trefft neue Freunde und deckt die Geheimnisse hinter den Zodiacs auf.

Der talentierte Spielemusik-Komponist Dale North (Wizard of Legends, Marble Knights) kreiert für Astral Ascent fantastische und luftige Melodien, die die Reise durch diese Umgebungen zu einem magischen und organischen Erlebnis machen, das das Abenteuer noch mysteriöser und fesselnder macht.

Die Kickstarter-Kampagne zu Astral Ascent’s Kickstarter startet am 29. März.