Astro A30 Wireless Headset: Mandalorian Edition erobert die Galaxie

Logitech G, eine Marke von Logitech für Gaming-Ausrüstung, hat heute die neue Mandalorian Edition des Gaming-Headsets A30 vorgestellt, die in enger Zusammenarbeit mit Lucasfilm entstanden ist.

Die Mandalorian Edition des Logitech G A30 ist mehr als nur ein Headset. Es ist ein Sammlerstück, das die Welt von Star Wars feiert und dabei gleichermaßen für Gamer und Fans entwickelt wurde. Die Mandalorian Edition des Gaming-Headsets bietet maximale Flexibilität und Mobilität, die fortschrittliche Pro-Grade LIGHTSPEED Technologie und einen 3,5 mm Aux-Anschluss, damit Gamer die Galaxie sowohl vom Schreibtisch als auch von der Couch oder von unterwegs erobern können.

Das Headset steht für geräteübergreifenden Spielspaß, sodass Gamer ihre Missionen auf Xbox Series X|S, PlayStation, Nintendo Switch, PC, Mac, iOS und Android meistern können. Das Zusammenspiel aus Stil und Komfort wird durch eine maßgeschneiderte Audioabmischung ideal abgerundet.

„Wir sind stolz darauf, ein Headset entwickelt zu haben, welches das Vermächtnis der Mandalorian-Saga in den Mittelpunkt stellt“, sagt Peter Kingsley, Chief Marketing Officer bei Logitech G. „Wir hoffen, dass die Fans die Edition genauso sehr lieben wie wir.“

Die Mandalorian Edition des Logitech G A30 kombiniert die Ästhetik des Franchise mit dem schlanken Design der A30-Serie. Dabei ist die Farbe dem Mandalorianischen Eisen – Beskar – nachempfunden. Das Headset verfügt über eine weiche Memory-Schaumstoff-Polsterung in den Ohrmuscheln und am Kopfbügel, der genau die richtige Spannkraft für langanhaltenden Tragekomfort besitzt. Außerdem befinden sich am unteren Teil des Headsets verstellbare, magnetische Ohrpolster, mit denen sich die Polsterung nach eigenem Ermessen anpassen lässt.

Die Ohrmuscheln der Special Edition sind mit zwei Abbildungen gebrandet. Auf der linken Ohrmuschel ist das Profil von Din Djarin – den Fans besser bekannt als „Der Mandalorianer“ – zu erkennen und auf der rechten das Siegel des Clan Mudhorn. Darüber hinaus sind auf dem gesamten Headset viele weitere Easter Eggs versteckt, die nur darauf warten, von Fans des Franchise entdeckt zu werden.

Ausgestattet mit einem verstellbaren Bügelmikrofon und einem integrierten Mikrofon, garantiert das Headset kristallklare Sprachqualität. Hochwertige 40-mm-Audiotreiber sorgen für kräftigen Sound und ein fesselndes Gesamterlebnis. Über die Logitech G Mobile App für Android und iOS kann dieses weiter angepasst und personalisiert werden.

Mit einer Akkulaufzeit von mehr als 27 Stunden bietet die Mandalorian Edition des Logitech G A30 langanhaltenden Spielspaß für zu Hause und unterwegs.

Die Mandalorian Edition des Gaming-Headsets A30 ist ab heute auf der Herstellerseite und im weltweiten Einzelhandel zu einem Preis von 279,- Euro (UVP) erhältlich.