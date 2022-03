ASTRO Gaming A10 Gen 2 Headset: Zweite Generation des A10 vorgestellt

Logitech G, eine Marke von Logitech und führender Anbieter von innovativer Gaming-Ausrüstung, stellt heute das neue kabelgebundene ASTRO Gaming A10 Gen 2 Gaming-Headset vor.

Basierend auf dem ersten Headset der A10-Serie bietet das neue ASTRO A10 Gen 2 herausragenden Komfort und eine außergewöhnliche Audioqualität, die durch ein vielseitiges Design für moderne Gamer ergänzt wird. Das neueste Headset von Logitech G wurde speziell darauf ausgerichtet, das Spielerlebnis zu verbessern. Es erscheint in fünf einzigartigen Farben zu einem Preis von 59,99 Euro (UVP).

„Bei der Entwicklung des neuen A10 haben wir uns darauf konzentriert, die Bedürfnisse und Wünsche unserer Nutzer*innen bestmöglich zu erfüllen und eben nicht nur ein Produkt der nächsten Generation zu entwickeln. Wir haben sowohl die Leistung als auch die Funktionen verbessert und gleichzeitig in Sachen Gewicht, Tragekomfort und Flexibilität den nächsten Schritt gemacht. So eignet sich das kabelgebundene Headset nicht nur für die unterschiedlichsten Gaming-Szenarien – es spiegelt in fünf verschiedenen Farben auch automatisch die Persönlichkeit ihrer jeweiligen Besitzer*innen wider und das auf nachhaltige Art und Weise“, sagt Peter Kingsley, CMO bei Logitech G.