Astroneer: Megatech DLC bringt Megastrukturen und interplanetare Automatisierung

Mit dem Megatech-Update erweitert Astroneer das Basebuilding und die Automation auf ein völlig neues Level. Hier ist der Release-Date-Trailer für euch!

Astroneer erhält mit dem Megatech-DLC am 20. November 2025 ein umfangreiches Update, das Spielern die Möglichkeit bietet, massive Megastrukturen zu errichten und ihre Basebuilding-Fähigkeiten zu erweitern.

Jede Megastruktur besitzt eine einzigartige Identität und eigenes Gameplay, wodurch neue Strategien, Belohnungen und Herausforderungen entstehen. Die neuen Inhalte kombinieren bestehende und neue Technologien und ermöglichen euch, kreative und komplexe Projekte zu realisieren.

Der Megatech-DLC ist vollständig kompatibel mit vorhandenen Speicherständen, sodass ihr eure bestehende Basis erweitern oder ein komplett neues Spiel beginnen könnt. Die Entwickler betonen, dass Spieler flexibel entscheiden können, ob sie ihre bisherigen Fortschritte nutzen oder neu starten möchten.

Begleitend zum Astroneer DLC wird eine kostenlose Aktualisierung für alle Astroneer-Spieler veröffentlicht. Dieses Update bringt neue Items und ermöglicht den Bau einer Megastruktur für automatisierten interplanetaren Transport. Damit könnt ihr Ressourcen und Technologie zwischen verschiedenen Planeten bewegen, was die strategischen Möglichkeiten im Spiel erheblich erweitert.