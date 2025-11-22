Astroneer: Megatech DLC und kostenloses PlayStation 5 Upgrade verfügbar

System Era freuen sich bekanntzugeben, dass Megatech, der zweite große DLC von Astroneer, heute erscheint – und das Spiel auf GROßE Weise verändert!

Mit der Möglichkeit, gigantische Megastruktur-Projekte zu errichten, werdet ihr eure Basisbau-Fähigkeiten auf die Probe stellen, während ihr neue Wege findet, alles mit der bereits bestehenden Technologie des Spiels zu verbinden. Das ist Astroneer auf einem völlig neuen Level.

Astroneers Megatech-DLC ist jetzt für 9,99 € auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar und erscheint bald auch für Nintendo Switch.

Der 20. November markiert außerdem Astroneers Debüt auf der PlayStation 5. Aber keine Sorge, wenn ihr das Spiel bereits auf PS4 besitzt: Ihr könnt kostenlos auf die PS5-Version upgraden!

MEGATECH-DLC-FEATURES

Schaltet eine riesige Orbitalplattform frei, die ultimative Megastruktur. Wählt, welche Art von Asteroid ihr im Zentrum erschaffen wollt und um welchen Planeten sie kreisen soll. Aber ihr bekommt nur eine, also wählt weise: Sie lässt sich nicht gerade leicht bewegen

Baut die Biodome-Megastruktur, um eine große Vielfalt an außerirdischer Flora anzubauen und zu ernten. Mit der Möglichkeit, zusätzliche Biodome-Erweiterungen zu bauen, und mit einer Vielzahl an Mega-Modulen, aus denen ihr wählen könnt, kann der Biodome zu einem All-in-One-Ort werden, um Produkte und Samen zu farmen

Einige Astroneers lieben es zu zeigen, wie produktiv ihre Basen geworden sind – und das Museum ist eine großartige Möglichkeit, das zu präsentieren. Setzt euch neue Ziele, indem ihr eure überschüssigen Bytes, Energie, Ressourcen und Samen spendet, um Belohnungen, neue Vorteile und eine beeindruckende holografische Anzeige zu erhalten, die umso höher wächst, je mehr ihr investiert.

Ein kostenloses Update für alle Astroneer-Besitzer erscheint ebenfalls zusammen mit dem DLC und beinhaltet einige neue Strukturen, neue Ressourcen und eine Reihe von Verbesserungen der Spielqualität.