Astroneer: Megatech-Erweiterung und kostenloses Update angekündigt

Nach dem erfolgreichen Release der Glitchwalkers-Erweiterung im letzten Jahr freut sich System Era Softworks, ASTRONEER: Megatech anzukündigen, ein zweites kostenpflichtiges DLC, das später in diesem Jahr für PC, Switch, PS4 und Xbox Series S|X erscheint.

Im ASTRONEER: Megatech DLC schaltet ihr die Möglichkeit frei, gigantische Megastruktur-Projekte zu bauen, die eure Fähigkeiten im Basisbau mit neuer und bestehender Technologie bis ans Limit testen.

Jede Megastruktur hat ihre eigene Identität und ihr eigenes Gameplay und schaltet neue Möglichkeiten und Belohnungen frei. Nutzt die Kraft von Megatech, um Basisbau und Automatisierung auf ein völlig neues Level zu heben.

Dieses DLC ist vollständig mit bestehenden Speicherständen kompatibel und baut auf allen Fortschritten auf, die ihr bereits im Spiel gemacht habt. Ihr könnt also gerne neu anfangen oder eure bestehenden Speicherstände laden und sofort losbauen.

Zusätzlich wird ASTRONEER: Megatech zusammen mit einem kostenlosen Update für alle Spieler veröffentlicht. Dieses Update beinhaltet neue Gegenstände und die Möglichkeit, eine Megastruktur zu erschaffen, die automatisierten interplanetaren Transport erlaubt. Das bedeutet, dass man Ressourcen und Technologie zwischen Planeten bewegen kann.