Astrune Academy: Magische Akademie öffnet seine Pforten

Astrune Academy

KEMCO veröffentlicht heute Astrune Academy für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5, Nintendo Switch sowie Windows-Geräte und Steam.

Der Standardpreis beträgt 14,99 Euro.

Begebt euch mit magischen Mädchen auf eine aufregende Reise in die zauberhafte Welt der Astrune Academy! Erlebt die Geschichte der aufstrebenden Zaubererinnen in dieser gewaltigen Akademie in der Region Sternship.

Nehmt am täglichen Leben der magischen Akademie teil, erledigt Aufgaben und strebt danach, eine gute Zauberin zu werden. Auf dem Campus mit Schulladen, Innenhof und magischen Verkaufsautomaten erlebt ihr das ultimative Studentenleben.

Wenn es Zeit für den Kampf ist, nutzt ihr Almacation, um mystische Kreaturen herauszufordern. Meistert eure bevorzugte Elementarmagie und nutzt die Schwächen eurer Gegner aus.

Entfesselt die Macht der Seelenquellenmagie, um auf einzigartige Charakterfähigkeiten zuzugreifen, die es euch ermöglichen, Dämonenfreunde für taktische Kämpfe herbeizurufen.

Während ihr euch durch die zerstörten Regionen dieser mysteriösen Welt bewegt, entdeckt ihr Geheimnisse und deckt die Wahrheit hinter dem verlorenen Phänomen auf, das das Land plagt.

Astrune Academy bietet eine fesselnde Mischung aus Magie, Wachstum und Abenteuer, die es zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle macht.