Asus ROG Raikiri II Xbox Controller: So viel kostet der Controller – Leak

Image: ASUS

Der Asus ROG Raikiri II Xbox Controller ist mit den neuen Xbox-Handhelds kompatibel und wird in den USA wahrscheinlich so viel kosten.

Wer das Glück hatte einen ROG Xbox Ally bzw. einen ROG Xbox Ally X vorbestellen zu können, ehe sie ausverkauft waren, der kann sein Erlebnis noch um einen Controller ergänzen.

Mit dem ROG Raikiri II Xbox Controller wird Hersteller ASUS noch einen für die Handhelds kompatiblen Controller auf den Markt bringen.

Mit 189,99 Dollar wurde jetzt ein Preisschild an den kabellosen Controller gehängt. Zwar ist dieser nicht offiziell, stammt aber von der zuverlässigen Quelle bilibili_kun.

  1. Robilein 1159030 XP Xboxdynasty Legend Gold | 29.09.2025 - 13:36 Uhr

    Na da bin ich gespannt ob es sich so gut wie die ROG Xbox Ally Handhelds verkaufen und ob sie vielleicht auch ausverkauft sein werden.

    • Sonnendeck 105725 XP Hardcore User | 29.09.2025 - 14:00 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Bei dem Schnäppchen Preis nimmt man doch zum Handheld gleich noch einen zweiten für den Hund zum drauf rumkauen mit ! ganz klar ausverkauft vor dem abverkauf !

      • Robilein 1159030 XP Xboxdynasty Legend Gold | 29.09.2025 - 14:17 Uhr
        Antwort auf Sonnendeck

        Davon gehe ich aus. Ersatz muss immer sein. Falls der Controller an der Wand landet, oder eben für den Hund🤣🤣🤣

  2. Rotten 72105 XP Tastenakrobat Level 1 | 29.09.2025 - 13:39 Uhr

    Is nit gerade günstig 😅 is der dann nur zum xbox handheld kompatibel? Wozu brauch jemand dafür einen extra Controller? 🐙 Ik bin verwirrt 🤣

  6. Spartan Dredd 11145 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 29.09.2025 - 14:05 Uhr

    190 Dollar, bzw. Euro? Nach den 900 Euro für das Ally X hol ich mir bestimmt nicht noch den Controller.

  7. McGearoid 16285 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 29.09.2025 - 14:19 Uhr

    Also ich nehme zwei von den Ally X und zwei Controller!
    Hab ja immerhin auch zwei Augen und zwei Hände.
    Außerdem schimmelt das Geld nachher noch.

