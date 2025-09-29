Asus ROG Raikiri II Xbox Controller: So viel kostet der Controller – Leak

Wer das Glück hatte einen ROG Xbox Ally bzw. einen ROG Xbox Ally X vorbestellen zu können, ehe sie ausverkauft waren, der kann sein Erlebnis noch um einen Controller ergänzen.
Mit dem ROG Raikiri II Xbox Controller wird Hersteller ASUS noch einen für die Handhelds kompatiblen Controller auf den Markt bringen.
Mit 189,99 Dollar wurde jetzt ein Preisschild an den kabellosen Controller gehängt. Zwar ist dieser nicht offiziell, stammt aber von der zuverlässigen Quelle bilibili_kun.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Na da bin ich gespannt ob es sich so gut wie die ROG Xbox Ally Handhelds verkaufen und ob sie vielleicht auch ausverkauft sein werden.
Gleich wirst du korrigiert, dass das keine Xbox Handhelds sind.😄
Oder das es sich nicht gut verkauft🤣
Bei dem Schnäppchen Preis nimmt man doch zum Handheld gleich noch einen zweiten für den Hund zum drauf rumkauen mit ! ganz klar ausverkauft vor dem abverkauf !
Davon gehe ich aus. Ersatz muss immer sein. Falls der Controller an der Wand landet, oder eben für den Hund🤣🤣🤣
Is nit gerade günstig 😅 is der dann nur zum xbox handheld kompatibel? Wozu brauch jemand dafür einen extra Controller? 🐙 Ik bin verwirrt 🤣
Vor allem bei 7 Zoll und ohne Dockingstation für den TV ???
Für den Preis würde ich mir gleich drei holen
Hab erst Harakiri gelesen, passt zum Preis 😝.
Für nen Controller?
Die spinnen echt komplett.
190 Dollar, bzw. Euro? Nach den 900 Euro für das Ally X hol ich mir bestimmt nicht noch den Controller.
Also ich nehme zwei von den Ally X und zwei Controller!
Hab ja immerhin auch zwei Augen und zwei Hände.
Außerdem schimmelt das Geld nachher noch.
Gott sei dank uninteressant für mich ^^