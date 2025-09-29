Asus ROG Raikiri II Xbox Controller: So viel kostet der Controller – Leak

Der Asus ROG Raikiri II Xbox Controller ist mit den neuen Xbox-Handhelds kompatibel und wird in den USA wahrscheinlich so viel kosten.

Wer das Glück hatte einen ROG Xbox Ally bzw. einen ROG Xbox Ally X vorbestellen zu können, ehe sie ausverkauft waren, der kann sein Erlebnis noch um einen Controller ergänzen.

Mit dem ROG Raikiri II Xbox Controller wird Hersteller ASUS noch einen für die Handhelds kompatiblen Controller auf den Markt bringen.

Mit 189,99 Dollar wurde jetzt ein Preisschild an den kabellosen Controller gehängt. Zwar ist dieser nicht offiziell, stammt aber von der zuverlässigen Quelle bilibili_kun.