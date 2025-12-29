ASUS: ROG teasert neuen RGB‑OLED‑Monitor an

ASUS ROG hat offiziell einen neuen OLED‑PC‑Monitor für die CES 2026 angeteasert und spricht dabei von einer „neuen Ära“.
Der kurze Teaser setzt auf starke Schlagworte wie perfect blacks, zero fringing und no compromises, was darauf hindeutet, dass ASUS eine neue Generation von OLED‑Displays vorstellen möchte, die sowohl Bildqualität als auch technische Präzision weiter verbessert.
A new era is loading… 👀
Perfect blacks. Zero fringing. No compromises. ✨
See it first at #CES2026. Tag the friend who’s been waiting for the right #OLED 👇 #RGBOLED #ROGOLEDmonitor #PCmonitor #display pic.twitter.com/5HTv5whgou
— ROG Global (@ASUS_ROG) December 26, 2025
Besonders auffällig ist der Hinweis auf RGB OLED, was darauf schließen lässt, dass ASUS möglicherweise auf ein echtes RGB‑Subpixel‑Layout setzt – ein Ansatz, der typische OLED‑Probleme wie Farbsäume oder Textfringing deutlich reduzieren kann. Für euch als PC‑Spieler könnte das bedeuten, dass ROG einen Monitor präsentiert, der sowohl für Gaming als auch für produktives Arbeiten optimiert ist.
Der Teaser deutet außerdem darauf hin, dass ASUS bei der CES 2026 ein komplett neues Display‑Flaggschiff enthüllen wird, das sich klar an Enthusiasten richtet. Die Kombination aus OLED‑Technologie, hoher Farbtreue, perfektem Kontrast und potenziell neuen Panel‑Layouts könnte den nächsten großen Schritt im High‑End‑Monitor‑Segment markieren.
Die vollständige Enthüllung erfolgt auf der CES 2026, wo ASUS traditionell seine wichtigsten ROG‑Neuheiten präsentiert.
9 Kommentare
Aje. Monitor is nix für mich. Viel zu klein.
Ist eher nichts für mich.
brauche ultra wide. Einmal 3840×1080 und nie wieder zurück xD
Schon wieder? Naja, ich bin mit meinen sehr sehr zufrieden.
Schön, dass die Entwicklung weitergeht.
Brauche ich nicht und OLED als Monitor finde ich immer noch riskant.
Coole Technik ansich. Aber auch Sau teuer..wird sicherlich nicht unter 800 Euro sein
Ich kann fürs Zocken nicht mehr auf oled verzichten. Tolle Technik finde ich
Nachdem der Handheld so gefloppt ist, laut leaks, muss es der Monitor retten. Unter 4k und widescreen gibt’s bei mir nichts mehr, Zwei reichen erstmal.