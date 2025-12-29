ASUS: ROG teasert neuen RGB‑OLED‑Monitor an

ASUS ROG hat offiziell einen neuen OLED‑PC‑Monitor für die CES 2026 angeteasert und spricht dabei von einer „neuen Ära“.

Der kurze Teaser setzt auf starke Schlagworte wie perfect blacks, zero fringing und no compromises, was darauf hindeutet, dass ASUS eine neue Generation von OLED‑Displays vorstellen möchte, die sowohl Bildqualität als auch technische Präzision weiter verbessert.

Besonders auffällig ist der Hinweis auf RGB OLED, was darauf schließen lässt, dass ASUS möglicherweise auf ein echtes RGB‑Subpixel‑Layout setzt – ein Ansatz, der typische OLED‑Probleme wie Farbsäume oder Textfringing deutlich reduzieren kann. Für euch als PC‑Spieler könnte das bedeuten, dass ROG einen Monitor präsentiert, der sowohl für Gaming als auch für produktives Arbeiten optimiert ist.

Der Teaser deutet außerdem darauf hin, dass ASUS bei der CES 2026 ein komplett neues Display‑Flaggschiff enthüllen wird, das sich klar an Enthusiasten richtet. Die Kombination aus OLED‑Technologie, hoher Farbtreue, perfektem Kontrast und potenziell neuen Panel‑Layouts könnte den nächsten großen Schritt im High‑End‑Monitor‑Segment markieren.

Die vollständige Enthüllung erfolgt auf der CES 2026, wo ASUS traditionell seine wichtigsten ROG‑Neuheiten präsentiert.