ASUS: Stoppt PC- und Laptop-Verkauf wegen Nokia-Patentstreit

Ein Urteil aus München zwingt ASUS und auch Acer, den Verkauf ihrer PCs und Notebooks in Deutschland einzustellen. Der Grund: ein eskalierender Patentkonflikt mit Nokia rund um den HEVC‑Standard.

In Deutschland dürfen die beiden Unternehmen Acer und ASUS vorerst keine PCs und Notebooks mehr verkaufen. Das Landgericht München I entschied, dass beide Unternehmen zentrale H.265/HEVC‑Patente von Nokia verletzen und nicht bereit seien, diese zu fairen FRAND‑Bedingungen zu lizenzieren.

Die Unterlassungsverfügungen treffen die Hersteller hart, denn der HEVC‑Standard ist tief in moderner Hardware und Software verankert – praktisch jedes aktuelle Modell ist betroffen.

Das sind die Folgen: Acer hat den Verkauf von Notebooks und Desktop‑PCs im eigenen deutschen Shop vollständig gestoppt und bietet nur noch Monitore und Zubehör an. Bei ASUS sind zahlreiche Produktseiten nicht mehr erreichbar, der Direktvertrieb ist faktisch eingefroren.

Beide Unternehmen sprechen von Wartungsarbeiten, doch die Hintergründe sind eindeutig juristischer Natur.

Für Händler ergibt sich derzeit eine andere Situation. Das Urteil richtet sich ausschließlich gegen die Hersteller, nicht gegen den Handel. Plattformen wie Amazon oder Elektronikketten wie MediaMarkt und Saturn dürfen vorhandene Lagerbestände weiterhin verkaufen, erhalten jedoch keinen Nachschub mehr. Sobald die Regale leer sind, könnte der Markt spürbar austrocknen.

Wie Acer und ASUS reagieren werden – ob durch Berufung oder neue Lizenzverhandlungen – bleibt offen. Sicher ist nur, dass der deutsche PC‑Markt durch das Urteil kurzfristig erheblich ins Wanken geraten ist.