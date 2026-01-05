ASUS: Unternehmen erhöht die Preise – droht jetzt auch ein ROG‑Ally‑Preissprung?

ASUS startet das neue Jahr mit einer deutlichen Ankündigung: Ab dem 5. Januar werden mehrere Produkte des Herstellers teurer, da das Unternehmen steigende Branchenkosten abfedern muss.
ASUS spricht dabei von Preisanpassungen, die verschiedene Kategorien betreffen können und damit auch Auswirkungen auf Geräte wie den ROG Ally haben könnten.
Die Entscheidung kommt nicht überraschend, da die Preise für PC‑Komponenten und Hardware bereits seit Monaten unter Druck stehen.
ASUS reagiert nun offiziell auf diese Entwicklung und passt seine Produktlinien entsprechend an. Welche Modelle konkret betroffen sind, bleibt offen, doch die Formulierung deutet darauf hin, dass auch beliebte Gaming‑Geräte nicht ausgenommen sein könnten.
Mit dem Schritt macht ASUS klar, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiterhin Einfluss auf die gesamte Hardware‑Landschaft haben. Wie stark die Anpassungen ausfallen und ob der ROG Ally tatsächlich teurer wird, zeigt sich in den kommenden Wochen.
- PlayStation 6: KI‑Boom gefährdet PS6 & Xbox Next: RAM‑Preise explodieren – Konsolen könnten um Jahre verschoben werden
22 Kommentare AddedMitdiskutieren
Naja, wenn ich was wirklich haben möchte, bezahl ich auch den Preis. Die Frage ist was man wirklich „braucht“ oder „wollen“ sollte. Ich denke auch das die Gamer heutzutage wirklich in der glücklichen Lage sind extreme Spielebiblotheken aufgebaut zu haben und diese auch sehr leicht nutzen können über mehrere Konsolengenerationen hinweg.
Ich hoffe, meine XSX wird noch lange laufen, damit ich bei der nächsten Generation ggf abwarten kann, wenn der Preis zu hoch sein sollte.
Ich denke das MS mit seiner Strategie die älteren Konsolen deutlich länger unterstützt wird als andere Hersteller.
Asus kann gerne ohne mich die Preise steigen lassen
Der Grauß, kauft was ihr kaufen könnt, Konsolen – Habdhelds – Handys usw, es wird alles teurer werden, Inflation wird auch steigen und wenn China bis 2027 Taiwan „zurückholt“ (wie angekündigt), bricht der Markt für RAM/Speicher/Grafikkarten noch mal um 30% ein.
Ich wollte mir fast statt einer Switch 2 ein Ally Rog X kaufen, wegen dem Xbox Ökosystem und meinen Play Anywhere und Gamepass Titeln. Habe mich dann aber doch für die SW2 entschieden, weil der Preis mir zu teuer war, ich das alles schon auf meiner Xbox erleben kann, es ein reines Handheld statt Hybride ist, der technische Unterschied zu gering ist, Nintendo sehr viele coole exclusive Games hat.