ASUS: Unternehmen erhöht die Preise – droht jetzt auch ein ROG‑Ally‑Preissprung?

56 Autor: , in News / ASUS
Übersicht

ASUS erhöht Preise ab 5. Januar – droht jetzt auch ein ROG‑Ally‑Preissprung? ASUS kündigt Preisanstieg für zahlreiche Produkte an.

ASUS startet das neue Jahr mit einer deutlichen Ankündigung: Ab dem 5. Januar werden mehrere Produkte des Herstellers teurer, da das Unternehmen steigende Branchenkosten abfedern muss.

ASUS spricht dabei von Preis­anpassungen, die verschiedene Kategorien betreffen können und damit auch Auswirkungen auf Geräte wie den ROG Ally haben könnten.

Die Entscheidung kommt nicht überraschend, da die Preise für PC‑Komponenten und Hardware bereits seit Monaten unter Druck stehen.

ASUS reagiert nun offiziell auf diese Entwicklung und passt seine Produktlinien entsprechend an. Welche Modelle konkret betroffen sind, bleibt offen, doch die Formulierung deutet darauf hin, dass auch beliebte Gaming‑Geräte nicht ausgenommen sein könnten.

Mit dem Schritt macht ASUS klar, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiterhin Einfluss auf die gesamte Hardware‑Landschaft haben. Wie stark die Anpassungen ausfallen und ob der ROG Ally tatsächlich teurer wird, zeigt sich in den kommenden Wochen.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu ASUS

56 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. alex08154711 3070 XP Beginner Level 2 | 05.01.2026 - 20:05 Uhr

    Handheld mit Windows…das muss man wollen. Ich habe mir vor vier Monaten eine Steamdeck gekauft. Beste Investition.

    0
  2. BasDom 30980 XP Bobby Car Bewunderer | 05.01.2026 - 20:52 Uhr

    Ja, klar. Es nervt so langsam. Das beste Hobby wird einfach immer teurer.

    0
  3. Lord Hektor 340030 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 05.01.2026 - 20:53 Uhr

    Na toll, es beginnt also schon jetzt. Wo ich mir vor 4 Wochen mein neues Handy geholt habe, meinte der Verkäufer gut das ich es jetzt noch mache denn 2026 zieht alles nochmal extrem an 😵‍💫.

    0
  4. Simon667 21385 XP Nasenbohrer Level 1 | 05.01.2026 - 21:16 Uhr

    Ist schon bitter, dass Gaming momentan so drastisch im Preis steigt. Wirklich krass. Unschöne Entwicklung.

    0
  5. Mr Poppell 104120 XP Elite User | 05.01.2026 - 21:24 Uhr

    Unschön, zumal ich eigentlich einen ROG Ally X holen wollte. Naja abwarten der ist ja auch nicht lebensnotwendig. 😅

    0
  7. DungeonKeeper78 29780 XP Nasenbohrer Level 4 | 06.01.2026 - 10:11 Uhr

    Ich befürchte, mindestens die nächsten 2 Jahre werden so einige Preisanpassungen in dem Bereich kommen. Noch bin ich mit der X und meinem PC zufrieden.

    0

Hinterlasse eine Antwort