ASUS: Unternehmen erhöht die Preise – droht jetzt auch ein ROG‑Ally‑Preissprung?

ASUS startet das neue Jahr mit einer deutlichen Ankündigung: Ab dem 5. Januar werden mehrere Produkte des Herstellers teurer, da das Unternehmen steigende Branchenkosten abfedern muss.
ASUS spricht dabei von Preisanpassungen, die verschiedene Kategorien betreffen können und damit auch Auswirkungen auf Geräte wie den ROG Ally haben könnten.
Die Entscheidung kommt nicht überraschend, da die Preise für PC‑Komponenten und Hardware bereits seit Monaten unter Druck stehen.
ASUS reagiert nun offiziell auf diese Entwicklung und passt seine Produktlinien entsprechend an. Welche Modelle konkret betroffen sind, bleibt offen, doch die Formulierung deutet darauf hin, dass auch beliebte Gaming‑Geräte nicht ausgenommen sein könnten.
Mit dem Schritt macht ASUS klar, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiterhin Einfluss auf die gesamte Hardware‑Landschaft haben. Wie stark die Anpassungen ausfallen und ob der ROG Ally tatsächlich teurer wird, zeigt sich in den kommenden Wochen.
Handheld mit Windows…das muss man wollen. Ich habe mir vor vier Monaten eine Steamdeck gekauft. Beste Investition.
Ich hatte das Steam Deck und war aber erst mit dem ROG Ally X von 2024 zufrieden.
Ja, klar. Es nervt so langsam. Das beste Hobby wird einfach immer teurer.
Na toll, es beginnt also schon jetzt. Wo ich mir vor 4 Wochen mein neues Handy geholt habe, meinte der Verkäufer gut das ich es jetzt noch mache denn 2026 zieht alles nochmal extrem an 😵💫.
Ist schon bitter, dass Gaming momentan so drastisch im Preis steigt. Wirklich krass. Unschöne Entwicklung.
Unschön, zumal ich eigentlich einen ROG Ally X holen wollte. Naja abwarten der ist ja auch nicht lebensnotwendig. 😅
Verdammten RAM preise 😥
Ich befürchte, mindestens die nächsten 2 Jahre werden so einige Preisanpassungen in dem Bereich kommen. Noch bin ich mit der X und meinem PC zufrieden.