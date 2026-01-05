ASUS: Unternehmen erhöht die Preise – droht jetzt auch ein ROG‑Ally‑Preissprung?

ASUS erhöht Preise ab 5. Januar – droht jetzt auch ein ROG‑Ally‑Preissprung? ASUS kündigt Preisanstieg für zahlreiche Produkte an.

ASUS startet das neue Jahr mit einer deutlichen Ankündigung: Ab dem 5. Januar werden mehrere Produkte des Herstellers teurer, da das Unternehmen steigende Branchenkosten abfedern muss.

ASUS spricht dabei von Preis­anpassungen, die verschiedene Kategorien betreffen können und damit auch Auswirkungen auf Geräte wie den ROG Ally haben könnten.

Die Entscheidung kommt nicht überraschend, da die Preise für PC‑Komponenten und Hardware bereits seit Monaten unter Druck stehen.

ASUS reagiert nun offiziell auf diese Entwicklung und passt seine Produktlinien entsprechend an. Welche Modelle konkret betroffen sind, bleibt offen, doch die Formulierung deutet darauf hin, dass auch beliebte Gaming‑Geräte nicht ausgenommen sein könnten.

Mit dem Schritt macht ASUS klar, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiterhin Einfluss auf die gesamte Hardware‑Landschaft haben. Wie stark die Anpassungen ausfallen und ob der ROG Ally tatsächlich teurer wird, zeigt sich in den kommenden Wochen.