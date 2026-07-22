Asylum: Nach großem Steam-Erfolg – Horror-Abenteuer kommt auf Konsolen

SOEDESCO und Senscape bringen das Horror-Abenteuer ASYLUM nach seinem erfolgreichen Start auf Steam auch auf Konsolen. Das Spiel erscheint für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Nintendo Switch.

ASYLUM ist ein First-Person-Horror-Abenteuer, das sich von den Werken H. P. Lovecrafts, klassischen Hammer-Horrorfilmen und dem europäischen Horror-Kino der 1980er-Jahre inspirieren lässt. Spieler übernehmen die Rolle eines ehemaligen Patienten, der von verstörenden Visionen verfolgt wird und die düsteren Geheimnisse einer verlassenen Nervenheilanstalt aufdecken muss.

Atmosphäre statt permanenter Schockmomente

Die Entwickler setzen auf eine langsam aufgebaute Spannung statt auf ständige Jump-Scares. Die rund zehn Stunden lange Kampagne kombiniert Erkundung, Umgebungsrätsel und eine erzählerisch geprägte Horror-Erfahrung mit einer beklemmenden Atmosphäre.

Zum Spiel gehören zahlreiche Rätsel, versteckte Geheimnisse und ein Soundtrack, der sich an Horrorfilmen der 1980er-Jahre sowie den Kompositionen von John Carpenter orientiert.

Nach Angaben der Entwickler entstand ASYLUM über einen Zeitraum von 15 Jahren. Das Spiel stammt von den Machern der Horror-Abenteuer Scratches und Serena und erzählt eine eigenständige Geschichte, die bis zur Veröffentlichung weitgehend geheim gehalten wurde.

Ein konkreter Veröffentlichungstermin für die Konsolenversion wurde bislang noch nicht bekannt gegeben.