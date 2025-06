At Fate’s End: Neues Action-Adventure der Macher von Spiritfarer

Thunder Lotus präsentiert At Fate’s End, ein Action-Adventure, in dem ihr gegen eure Liebsten kämpft.

Schwingt das legendäre Götterschwert Aesus als Shan, die geschickte junge Erbin des Hemlock-Clans. Löst knifflige erzählerische Rätsel, deckt schmerzhafte Wahrheiten auf und verfeinert sowohl eure Klingenfähigkeiten als auch euer Wissen, um in intensiven, emotionalen Duellen gegen eure entfremdeten Geschwister anzutreten – und letztlich über das Schicksal eurer Familie zu entscheiden.

At Fate’s End stammt von dem preisgekrönten Team, das Spiritfarer entwickelt hat, und verbindet packende Action mit einer tiefgründigen Geschichte, die die komplizierten Bande zwischen Brüdern und Schwestern in einer Welt erforscht, in der Schwerter aufeinanderprallen und Familienwunden tief sitzen.

At Fate’s End erscheint 2026 für Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox PC, Xbox Cloud, Xbox Play Anywhere und am ersten Tag im Xbox Game Pass.