Atama: Auf dem Weg zum Albtraum

In einem neuen Video zeigen wir euch Spielszenen aus dem Stealth-Horror-Spiel Atama auf der Xbox Series X.

In Atama schlüpft ihr in die Rolle von Kaede, die sich auf den Weg nach Kisaragi macht um ihre Tante Noriko zu besuchen. Noriko lebt in diesem Dorf ohne Internet und Telefon, weit außerhalb des ganzen Trubels. Kaede kennt ihre Tante nur von seltenen Briefen, die allerdings seit geraumer Zeit nicht mehr ankommen.

Bei der Ankunft in Kisaragi merkt ihr schnell, dass hier was nicht stimmt. Der Ort wirkt wie verflucht. Bei der Erkundung des Bahnhofes begegnet ihr dann zum ersten Mal den Verfolgern. Düstere Kreaturen, die es auf euch abgesehen haben. Sobald diese Kreaturen euch entdeckten, müsst ihr flüchten, denn zurückschlagen könnt ihr nicht.

Das einzige Mittel gegen die Verfolger ist es, euch zu verstecken. Nutzt Kaedes Kräfte, und schaut durch die Augen der Verfolger, um eure nächsten Schritte zu planen und den Verfolgern zu entkommen.

Atama | Spielszenen aus dem Stealth-Horror-Spiel

Atama erscheint am 19. September für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Nintendo Switch.

