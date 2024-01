Atari 2600+: Neuauflagen von Atari 7800 Spielen angekündigt

PLAION, ein weltweit führender Publisher und Entwickler von Videospielen, und Atari, eine der weltweit bekanntesten Verbrauchermarken und Hersteller interaktiver Unterhaltung, geben bekannt, dass drei kultige Spiele, die ursprünglich für den Atari 7800 produziert wurden, am 24. Mai 2024 neu aufgelegt werden.

Bei den Spielen handelt es sich um Fatal Run, Food Fight und Ninja Golf, die einzeln in neuen Cartridges veröffentlicht werden. Jedes Spiel ist sowohl mit der alten Atari 7800-Konsole als auch mit der kürzlich erschienenen Atari 2600+-Konsole kompatibel.

Fatal Run – In diesem postapokalyptischen Rennspiel muss man zu verschiedenen Städten reisen, um Medikamente zu liefern Und all dies, während man auf dem Weg zu einer Raketenbasis ist, in der sich eine Rakete befindet, mit der man die Welt retten kann.

Dieser Klassiker repräsentiert die Popularität postapokalyptischer Themen, die bei seiner ursprünglichen Veröffentlichung im Jahr 1990 herrschte und die auch heute noch aktuell ist.

Food Fight – Man spielt Charley und versucht, eine Eistüte zu essen. Aber zuerst musst man den Köchen ausweichen, die es auf einen abgesehen haben: Angelo, Zorba, Oscar und Jacques.

Also muss man den Lebensmitteln ausweichen, die die Köche nach einem werfen, um die Eiswaffel zu bekommen. Man kann auch sein eigenes Essen auf die Köche werfen, um sie aufzuhalten. Dieser beliebte Titel gilt in Retro-Gaming-Kreisen als Klassiker und wird oft für sein schnelles und unkompliziertes Gameplay gelobt.

Ninja Golf – Die ultimative Ninja- und Sport-Herausforderung mit einer Mischung aus Golfspiel und erbitterterem Ninja-Kampf.

Ninjas wegkicken, Feuerbällen ausweichen, Schätze sammeln und Birdies erzielen – all das ist Teil des unterhaltsamen Tages eines Golf-Ninjas. Diese unkonventionelle Kombination hat Ninja Golf zu einem der ungewöhnlichsten Spiele für Atari-Konsolen gemacht.

Die Spiele werden weltweit veröffentlicht und können ab sofort zu einem Preis von jeweils 29,99 vorbestellt werden.