Atari 2600+: PAC-MAN Edition angekündigt

PLAION REPLAI und Atari gaben bekannt, dass die Atari 2600+ PAC-MAN Edition – eine neu entwickelte Version der klassischen Konsole – am 31. Oktober 2025 weltweit auf den Markt kommen wird. Mit diesem einzigartigen neuen Produkt wird auch die langjährige Zusammenarbeit zwischen Atari und Bandai Namco Entertainment America gefeiert, wobei Namco der ursprüngliche Entwickler von PAC-MAN ist.

Als Hommage an die ursprüngliche Videospiel-Romanze, die PAC-MAN zum ersten Mal auf dem Atari 2600 auf die Heimkonsolen brachte, wurde die neue Hardware mit dem typischen PAC-MAN-Stil versehen. Passend zur Veröffentlichung wird auch eine Reihe von Joysticks in den Farben der Geister, die PAC-MAN das Leben schwer machen, separat erhältlich sein.

Die Zusammenarbeit umfasst eine Vielzahl von verschiedenen Angeboten für Atari- und PAC-MAN-Fans:

„Die Atari 2600+ PAC-MAN Edition ist mehr als nur eine Konsole – sie ist eine Hommage an den Moment, in dem das Gaming zu Hause wirklich begann. Indem wir die legendäre Hardware in PAC-MANs unverwechselbarem Stil neu gestalten, feiern wir das Vermächtnis zweier Giganten der Popkultur, die eine ganze Generation des Spielens geprägt haben. Wir sind stolz darauf, diese Zusammenarbeit für Sammler, Fans und zahlreiche ganz neue Retro-Gaming-Enthusiasten zum Leben zu erwecken“, sagt Ben Jones, Commercial Director von PLAION REPLAI.