Zwei Ikonen. Ein Vermächtnis. Die Jagd beginnt von Neuem. Die ATARI 2600+ PAC-MAN Edition jetzt erhältlich!

Atari und PLAION REPLAI freuen sich, bekannt zu geben, dass die Atari 2600+ PAC-MAN Edition, eine brandneue Version der legendären Konsole, inspiriert von einer der bekanntesten Ikonen der Spielewelt, ab sofort erhältlich ist.

Die Veröffentlichung vereint zwei Giganten der Videospielgeschichte rechtzeitig zu Halloween. Die perfekte Nacht, um PAC-MANs nie endende Geisterjagd zu feiern.

Die Rückkehr eines Klassikers: Die Atari 2600+ PAC-MAN Edition ist eine liebevoll neu interpretierte Version der Konsole, die für eine Generation das Spielen zuhause definiert hat.

Nun in dem typischen PAC-MAN-Gelb gehalten und mit beleuchteten Charakter-Icons auf der Front ausgestattet, vereint diese Sammleredition authentisches Retro-Design mit modernen Funktionen wie HDMI-Ausgang, USB-C-Stromversorgung und mehreren Bildmodi (4:3 / 16:9). Jede Box enthält das PAC-MAN Double Feature-Modul, das Spielern zwei Möglichkeiten bietet, den Klassiker neu zu erleben, der alles ins Rollen brachte:

PAC-MAN 2600 : Die ursprüngliche Heimkonsolen-Version, die Millionen mit PAC-MANs Labyrinth vertraut machte.

: Die ursprüngliche Heimkonsolen-Version, die Millionen mit PAC-MANs Labyrinth vertraut machte. PAC-MAN 7800 : Eine brandneue, Spielhallen-artige Version, originalgetreu für die moderne Ära nachgebildet.

: Eine brandneue, Spielhallen-artige Version, originalgetreu für die moderne Ära nachgebildet. Jetzt bei Amazon für 149,99 Euro bestellen

Jede Konsole enthält außerdem einen PAC-MAN CX-40+ Wireless Joystick (Gelb), eine Neuinterpretation von Ataris ikonischstem Controller.

Eine Hommage an die größten Spiele-Ikonen: Zusätzlich zur Konsole können Fans die PAC-MAN CX-40+ Wireless Joysticks auch einzeln sammeln; sie sind in fünf Farben erhältlich, inspiriert von PAC-MAN und den Geistern: Gelb (PAC-MAN), Rot (Blinky), Pink (Pinky), Blau (Inky) und Orange (Clyde). Jeder Joystick kostet 34,99 €.

„Die Atari 2600+ PAC-MAN Edition ist der Punkt, an dem Nostalgie auf neues Leben trifft“, so Ben Jones, Commercial Director bei PLAION REPLAI. „Indem wir zwei der beständigsten Ikonen der Spielewelt zusammenbringen, haben wir ein Stück Geschichte geschaffen, das nicht nur optisch überzeugt, es spielt sich auch großartig. Es ist die perfekte Art, einfachen Spielspaß in einer komplexen Welt neu zu entdecken.“ „Atari und PAC-MAN haben beide definiert, was Spielen bedeutet“, ergänzt Wade Rosen, CEO von Atari. „Diese Veröffentlichung feiert dieses gemeinsame Erbe und die endlose Freude an der Jagd, die Generationen weiterhin inspiriert.“

Ein Hingucker zum Spielen gebaut. Die Atari 2600+ PAC-MAN Edition und die PAC-MAN CX-40+ Wireless Joysticks sind ab sofort bei führenden Händlern weltweit erhältlich. Preis: 149,99 € bzw. 34,99 €.

Der offizielle Launch-Trailer kann hier angesehen werden: