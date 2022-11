Atari 50th: The Anniversary Celebration: Sechs brandneue Spiele vorgestellt

Atari hat einen neuen Featurette-Trailer veröffentlicht, in dem sechs komplett neue Spiele vorgestellt werden, die vom Entwickler Digital Eclipse für die Anthologie-meets-Compilation Atari 50: The Anniversary Celebration entwickelt wurden. Atari 50: The Anniversary Celebration ist eine Hommage an das Unternehmen, das die Spieleindustrie ins Leben gerufen hat, und nimmt die Spieler mit auf eine interaktive Reise durch die reiche und bunte Geschichte von Atari. Der Titel erscheint am 11. November 2022 für PC und alle gängigen Konsolen.

Das Team von Digital Eclipse hat unermüdlich daran gearbeitet, nicht nur die geliebten Originalspiele der Sammlung originalgetreu zu emulieren, sondern auch sechs völlig neue Spiele zu entwickeln, die von den Klassikern vergangener Jahrzehnte inspiriert sind. Einer dieser Titel, Swordquest: AirWorld, ist der fehlende, letzte Teil der vier Spiele umfassenden Swordquest-Serie. 40 Jahre später können die Fans endlich das lang ersehnte Swordquest-Abenteuer beenden.

Atari 50: The Anniversary Celebration ist ein Streifzug durch die bewegte Vergangenheit von Atari und ein Blick auf die kreativen Köpfe, die das Vermächtnis des Publishers geschaffen haben, und lädt dazu ein, das goldene Zeitalter der Videospiele aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten.

Mit einer Benutzeroberfläche, die wie eine interaktive Bibliothek funktioniert und durch eine lineare Zeitleiste erzählt wird, erleben Sie, wie Atari von einem kleinen Start-up im Silicon Valley zu der kultigen Marke heranwuchs, zu der es schnell wurde. Spielt über 100 klassische Titel, die Epochen auf Plattformen wie Arcade Coin-Op, 2600, 5200, 7800, Atari 8-Bit-Computern, Lynx und Jaguar definierten, seht euch nie zuvor gesehene Interviews und Kommentare von Programmierern an, erkundet frühe Spielkonzepte und genieß eine Handvoll neu gestalteter Fan-Favoriten, die vom Entwickler Digital Eclipse liebevoll erstellt wurden.

Atari 50: The Anniversary Celebration wird von Digital Eclipse entwickelt und erscheint am 11. November 2022 für Nintendo Switch, Xbox One und Series X|S, PlayStation 4|5 und Windows PC über Steam und Epic Games für 39,99 Euro.