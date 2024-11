Atari 50th: The Anniversary Celebration: The First Console War-Erweiterung datiert

The First Console War, die zweite Erweiterung für Atari 50: The Anniversary Celebration, fügt im November 19 weitere Spiele hinzu.

Publisher Atari und Entwickler Digital Eclipse freuen sich, heute den zweiten DLC für Atari 50: The Anniversary Celebration anzukündigen. Unter dem Titel „The First Console War“ zeigt diese neue Erweiterung die Geschichte von Ataris erstem großen Konkurrenten im Bereich der Videospielkonsolen, dem Intellivision von Mattel.

Dieser zweite DLC ist eine weitere wichtige Erweiterung des Inhaltskatalogs von Atari 50 und enthält 19 zusätzliche Spiele und acht Videosegmente, die die Geschichte des ersten großen Konkurrenten von Atari auf dem Konsolenmarkt erzählen.

In Video-Interviews mit der M-Network-Programmiererin Jane Terjung, den Videospielhistorikern Leonard Hermand und Mike Mika und vielen mehr taucht The First Console War tief in die Landschaft des Videospielkonsolenmarktes jener Zeit ein und erklärt schließlich, wie und warum Mattel die Entscheidung traf, Spiele für seinen größten Konkurrenten zu entwickeln.

Der DLC wird für PC, Nintendo Switch, Xbox One und Series X|S, sowie PlayStation 4|5 erhältlich sein. Besitzer des Originalspiels auf dem Atari VCS erhalten den DLC-Inhalt kostenlos in einem Update für das Spiel Anfang 2025.

The First Console War umfasst:

Air Raiders – 2600 M Network

Antbear – 2600 M Network (unreleased, based on Stern IP)

Armor Ambush – 2600 M Network

Astroblast – 2600 M Network

Frogs & Flies – 2600 M Network

International Soccer – 2600 M Network

Dark Cavern – 2600 M Network

Star Strike – 2600 M Network

Super Challenge Baseball – 2600 M Network

Super Challenge Football – 2600 M Network

Swordfight – 2600 M Network (rare, unreleased)

Sea Battle – 2600 M Network (rare, unreleased)

Tower of Mystery (unreleased prototype, recently rescued)

Video Pinball – 2600

Basketball – 2600

Hardball – Atari 8-bit (XE)

Final Legacy (prototype) – 5200

Xari Arena – Atari 8-bit

Desert Falcon – 7800

The First Console War DLC enthält zusätzliche Interviews, mehr alte Werbespots und noch mehr nie zuvor gesehene historische Artefakte, die alle miteinander verwoben sind, um die bisher unerzählte Geschichte der intensiven Rivalität zwischen Atari und Mattel zu enthüllen.

Zu den Highlights der Zeitleiste gehören einzigartige und oft übersehene Innovationen und versteckte Perlen aus den späten 1980er Jahren, Videointerviews mit Branchenexperten wie David Crane und Garry Kitchen von Activison und vieles mehr!

The First Console War erscheint weltweit am 8. November zusammen mit der physischen Veröffentlichung von Atari 50: The Anniversary Celebration Expanded Edition auf Nintendo Switch und PlayStation 5 für 39,99 $. Die physische Version enthält das Originalspiel und beide DLCs.