Atari 50th: The Anniversary Celebration: The Wider World of Atari DLC angekündigt

Atari und Digital Eclipse kündigen den ersten DLC für „Atari 50th: The Anniversary Celebration“ an.

Atari und der Entwickler Digital Eclipse freuen sich, eine wichtige Ergänzung zu Atari 50: The Anniversary Celebration vorstellen zu können.

The Wider World of Atari, das 19 spielbare Spiele und acht Videosegmente in einer komplett neuen Zeitlinie enthält, taucht in eine Reihe von Geschichten aus der Atari-Geschichte ein und zeigt, wie Atari über die Jahrzehnte hinweg Schöpfer und Fans beeinflusst hat.

Der DLC wird auf PC, Nintendo Switch, Xbox One und Series S|X sowie PlayStation 4 & 5 erhältlich sein. Besitzer des Originalspiels auf dem Atari VCS erhalten die DLC-Inhalte kostenlos im Rahmen eines Updates.

Die 19 neuen Spiele werden von MetalJesusRocks, der sich für die Ankündigung mit Atari zusammengetan hat, in einem Video auf YouTube am Mittwoch, den 25. September um 10:00 Uhr EST vorgestellt.

The Wider World of Atari enthält neue Interviews, alte Werbespots, historische Artefakte und vieles mehr, alles recherchiert und präsentiert im typischen Stil von Digital Eclipse. Zu den Highlights der neuen Zeitleiste gehören ungewöhnliche und unterschätzte Innovationen und versteckte Perlen aus den späten 1980er Jahren; ein Spotlight auf die Künstlerin Evelyn Seto, die bei der Entwicklung des ikonischen „Fuji“-Atari-Logos half; der Pong-Erfinder Al Alcorn, der die Entstehung von Breakout erklärt; und eine Untersuchung der Rolle der Fangemeinde bei der Entdeckung unveröffentlichter Prototypen, der Entwicklung von „Homebrew“-Spielen und der Bewahrung der Atari-Geschichte.

Fans, die die Portland Retro Gaming Expo (PRGE) besuchen, können am Sonntag, den 29. September, während einer Podiumsdiskussion mit Digital Eclipse Producer Chris Kohler, Atari VP of Games Ethan Stearns und Atari-Gründer Nolan Bushnell mehr über den DLC und das Atari 50: Anniversary Celebration-Projekt erfahren.

Ein zweiter DLC mit dem Titel The First Console War wird weltweit am 8. November zusammen mit der physischen Veröffentlichung von Atari 50: The Anniversary Celebration Expanded Edition auf Nintendo Switch und PlayStation 5 für 39,99 US-Dollar veröffentlicht. Die physische Version enthält das Originalspiel und beide DLCs.