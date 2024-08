Atari 7800+: Konsole erscheint im November

Atari und PLAION kündigen den Atari 7800+ an. Die Konsole erscheint im November 2024.

PLAION, ein weltweit führender Publisher und Entwickler von Videospielen und Atari, eine der bekanntesten Marken der Welt und Hersteller interaktiver Unterhaltung, geben heute bekannt, dass der Atari 7800+ – eine moderne, originalgetreue Nachbildung der 1986 erstmals erschienenen Konsole – am 29. November 2024 weltweit auf den Markt kommt und ab sofort für 119,99 Euro vorbestellt werden kann.

Mit dem Atari 7800+ kommt Bentley Bear’s Crystal Quest auf den Markt, ein Action-Adventure, in dem der Protagonist durch isometrische Labyrinthe navigiert, während er Kristalle sammelt und Feinden ausweicht. Der neue Atari 7800+ wurde mit moderner Technologie entwickelt, um die ursprüngliche Atari 7800-Konsole authentisch nachzubilden.

Der Atari 7800+ wird mit einem kabellosen Gamepad, dem CX 78+, ausgeliefert, das Spielern ein authentisches Erlebnis ohne die Einschränkungen von Kabeln ermöglicht.

Die wichtigsten Merkmale sind:

AUF DER LEGENDE AUFBAUEN: Der neue Atari 7800+ baut auf dem Originalgerät auf und bietet moderne Qualitätsmerkmale wie HDMI-Ausgang und USB-Stromversorgung.

Der neue baut auf dem Originalgerät auf und bietet moderne Qualitätsmerkmale wie HDMI-Ausgang und USB-Stromversorgung. EINE REISE IN DIE VERGANGENHEIT: Der Cartridge-Slot ist kompatibel mit Hunderten von Original-Atari 2600- und 7800-Spielen.

Der Cartridge-Slot ist kompatibel mit Hunderten von Original-Atari 2600- und 7800-Spielen. LOOK AND FEEL VON 1986: Der Atari 7800+ wurde sorgfältig nach dem Design der Originalkonsole gestaltet, von der gebürsteten Metallleiste bis zu den markanten Kanten, um den futuristischen High-Tech-Look von 1986 zu erhalten.

PLAION und Atari kündigen zudem zwei neue Solus-Controller an: den CX40+ Wireless Joystick (UVP: €34.99) und das CX78+ Wireless Gamepad (UVP: €34.99). Diese neuen Peripheriegeräte werden am selben Tag wie der Atari 7800+, dem 29. November 2024, auf den Markt kommen.

Sechs separate Atari 7800+ Spiele werden ebenfalls am 29. November 2024 veröffentlicht. Zu diesen Spielen, die mit neuen Verpackungen und Cartridges ausgestattet sind, gehören die folgenden:

Asteroids Deluxe – Schwebende Trümmer von explodierenden Asteroiden prallen an der Hülle deines Raumschiffs ab. Meteoriten aktivieren die Annäherungssensoren, während man dem sicheren Untergang entgegenschleudert. Schieße dich mit deiner Photonenkanone durch ein riesiges Asteroidenfeld, um dein Schiff zu retten – und dein Leben!

Bentley Bear’s Crystal Quest – Bentley Bear’s Erzfeind, Berthilda die Hexe, hat sich gerächt und die Five Crystals of Life gestohlen, was die Welt ins Chaos stürzt! Du musst die verschiedenen Reiche durchqueren, um jeden der Kristalle zurückzuholen und deine Aufgabe zu erfüllen!

Berzerk – Versuche, nicht durchzudrehen, während du dem Roboterfeuer ausweichst und dem Anführer der Roboterbande, Evil Otto, entkommst. Dein Ziel: Zerstöre Roboter, sammle so viele Punkte wie möglich und bleibe am Leben, während du dich durch eine Vielzahl von wahnsinnigen BERZERK-Labyrinthen bewegst.

Bounty Bob Strikes Back – Bounty Bob ist zurück und bereit für ein weiteres Abenteuer nach seinen unterirdischen Heldentaten in Miner 2049er. Hilf Bob dabei, in der verlassenen Uranmine von Nuclear Ned eine Vielzahl neuer Höhlen zu erschließen, radioaktivem Abfall und mutierten Organismen auszuweichen und die Pläne des teuflischen Yukon Yohan zu vereiteln.

Frenzy – Du bist in einem bizarren Alien-Labyrinth gefangen und musst einen Weg finden, um zu entkommen. Standard-Wachbots und skelettartige Mörderbots verfolgen dich durch Hunderte von Zellen, während du um dein Leben rennst! Hüte dich vor dem grinsenden Crazy Otto, der nur vorübergehend aufgehalten werden kann.

Space Duel – Deine Piloten sind im fernen Sektor OPPO-6 gefangen, der von seltenen kristallinen Weltraumsporen verseucht ist! Die geometrischen Sporen sind schön aber tödlich. Zerstöre die Sporen und verteidige dich! Wie die ursprüngliche Vektor-Arcade-Version des Spiels bietet auch diese 7800+-Version Wettkampf- und Team-Varianten.

Und schließlich kündigt Atari zur Vervollständigung seiner „+“-Reihe in diesem Jahr auch vier neue Atari 2600+ Spiele an, die ebenfalls am 29. November 2024 erscheinen werden. Zu diesen Spielen gehören:

Caverns Of Mars – Im Jahr 4014 befinden sich die Erde und der Mars in einem brutalen Krieg. Die Marsianer haben eine Strategie entwickelt, um den Konflikt zu beenden, indem sie den Planeten Terra IV der Erde zerstören. Um diesen Plan zu vereiteln, musst du deine HELICON X-Raumjäger geschickt durch die Katakomben navigieren, spezielle Bomben aktivieren und an die Oberfläche entkommen!

RealSports Collection – Für echten Nervenkitzel und sportliche Wettkämpfe gibt es ATARI RealSports™. Egal, ob du gegen einen Freund oder den Computer spielst, es liegt an dir, der Beste zu sein! Genieße 7 unterhaltsame Spiele auf einer Cartridge – BASEBALL, BASKETBALL, BOXEN, FOOTBALL, FUSSBALL, TENNIS und VOLLEYBALL.

Epyx Games – Auf die Plätze, fertig, los! Vom 100-Meter-Sprint über Bobfahren bis hin zum Surfen – in dieser großartigen Sammlung von drei klassischen Epyx Sports-Titeln auf einer Cartridge tritt man in 20 aufregenden Sportarten an, die von den Summer Games über die Winter Games bis zu den California Games reichen.

M-Network Collection – Mehr Action! Mehr Details! Schließe dieses M-Network-Pack an dein Atari-Videospielsystem an und schon eröffnet sich eine ganz neue Welt voller Spaß. Genieße 4 klassische M-Network-Spiele auf einer Cartridge – Armor Ambush™, Star Strike™, Astroblast™ und Frogs & Flies™.

Der neue Atari 7800+, Peripheriegeräte und Software sind ab dem 29. November 2024 erhältlich. Alle Produkte können ab sofort vorbestellt werden.

Der Ankündigungstrailer kann hier angesehen werden: