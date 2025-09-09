Atari Gamestation Go: Über 200 Spiele und innovative Features ab Oktober

Mit der neuen Atari Gamestation Go bringt My Arcade eine offiziell lizenzierte Retro-Konsole auf den Markt, die klassische Videospiele in einem modernen Format erlebbar macht.

Ab Oktober 2025 ist die Konsole für 179,99 US-Dollar erhältlich und bietet euch mehr als 200 integrierte Spiele. Zu den Highlights gehören Asteroids: Recharged, Missile Command: Recharged, Centipede: Recharged, Breakout: Recharged, Berzerk: Recharged, Balls of Steel Pinball sowie der Kultklassiker PAC-MAN.

Zusätzlich erwarten euch zahlreiche Fan-Favoriten aus den legendären Konsolen Atari 2600, 5200, 7800 sowie aus den Arcade-Reihen, darunter Tempest, Warlords und viele mehr.

Die Atari Gamestation Go ist mit einem hochauflösenden 7-Zoll-Farbdisplay ausgestattet und überzeugt durch innovative Steuerungsmöglichkeiten. Dank integriertem Paddle, Trak-Ball und Nummernfeld könnt ihr Klassiker in authentischem Gameplay genießen. Mit SmartGlow™-Technologie werden die jeweils benötigten Steuerungen beleuchtet, wodurch die Bedienung intuitiv und einsteigerfreundlich wird. Die eingebaute Wi-Fi-Funktion ermöglicht zudem einfache Updates, sodass die Konsole stets auf dem neuesten Stand bleibt.

Auch in puncto Mobilität bietet die Atari Gamestation Go Flexibilität: Sie wird von einem leistungsstarken, wiederaufladbaren Akku betrieben, der vier bis fünf Stunden Spielzeit ermöglicht. Damit könnt ihr unterwegs oder zu Hause in die Retro-Welt eintauchen. Mit dieser Konsole verbindet My Arcade nostalgische Klassiker mit moderner Technik und macht Retro-Gaming für eine neue Generation erlebbar.

Vorbestellungen für die Atari Gamestation Go sind bereits jetzt bei GameStop, EB Games und Atari.com möglich. Zum offiziellen Marktstart im Oktober 2025 wird die Konsole zusätzlich bei ausgewählten Händlern verfügbar sein.