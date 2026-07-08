Atari: Andreas Deptolla zum Präsidenten von Atari Europa ernannt

Mit der Ernennung von Andreas Deptolla zum Präsidenten von Atari Europa treibt Atari den Ausbau seiner europäischen Aktivitäten weiter voran. Die neu geschaffene Position berichtet direkt an CEO und Chairman Wade Rosen.

Deptolla ist bereits seit August 2023 für Atari tätig und war bislang als Chief Technology Officer verantwortlich. Von Münster aus baute er unter anderem die europäische Unternehmenszentrale auf, etablierte die IT- und Datenanalyse-Strukturen des Unternehmens und koordinierte die Zusammenarbeit mit den Technologie-Teams in Indien. Künftig verantwortet er die europäischen Entwicklungsstudios in Großbritannien und Schweden sowie die Geschäftsaktivitäten in Deutschland.

Im Zuge der personellen Neuausrichtung übernimmt außerdem Richard Snowdon, CEO von Coatsink, die Position des Vice President of Studios, Europe. Er soll künftig sämtliche Spieleentwicklungsprojekte von Atari in Europa koordinieren und direkt an Andreas Deptolla berichten.

Die personellen Veränderungen folgen auf die Erweiterung von Ataris europäischer Präsenz. Anfang des Jahres schloss das Unternehmen die Übernahme der Thunderful Group ab und integrierte dadurch unter anderem die Studios Coatsink, Stormteller Games und Early Morning Studio in das eigene Portfolio.

Laut Atari soll die neue Führungsstruktur das weitere Wachstum in Europa unterstützen und die Position des Unternehmens als Entwickler und Publisher klassischer sowie neuer Spielemarken stärken. Gleichzeitig sieht das Unternehmen in Europa großes Potenzial – sowohl als Absatzmarkt als auch als Standort für neue Partnerschaften und Entwicklungsstudios.