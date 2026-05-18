Atari: CEO setzt auf Retro-Strategie und vorsichtigen Markenaufbau

Atari richtet seine Strategie neu aus, wobei CEO Wade Rosen auf einen vorsichtigen und langfristigen Aufbau der Traditionsmarke setzt.
Der 41-jährige Geschäftsführer betont in einem Bloomberg-Interview, dass frühere Fehlschläge als Lernprozess dienten und künftig ein stärker selektiver Ansatz verfolgt werden soll. Ziel sei es, Atari als führende Retro-Marke zu etablieren, ohne kurzfristig auf einen Weiterverkauf des Unternehmens hinzuarbeiten.
Im Fokus steht dabei eine nachhaltige Markenentwicklung, die laut Rosen einen echten Mehrwert für Spieler schaffen soll. Dabei vergleicht er die angestrebte Rolle von Atari mit etablierten Größen wie Nintendo, die das Spielerlebnis über Jahrzehnte geprägt haben.
Ein konkretes Beispiel für diesen Ansatz ist die Wiederbelebung bekannter Marken. So äußerte Rosen den Anspruch, mit zukünftigen Projekten – darunter ein neues Bubsy-Spiel – erstmals ein qualitativ überzeugendes Erlebnis rund um die IP zu liefern. Dabei setzt Atari gezielt auf erfahrene Entwicklerteams, um Risiken zu minimieren und die Qualität der Projekte sicherzustellen.
Mit dieser Strategie versucht Atari, sich langfristig neu zu positionieren und an die historische Bedeutung der Marke anzuknüpfen.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Dass das ATARI-Logo im Film BLADE RUNNER 2049 (ein unfassbar guter Film!) so präsent war, hat mich richtig glücklich gemacht, obwohl ich selbst nie einen Atari hatte und das quasi doch (knapp) vor meiner Zeit war^^
Wie wäre es E. T. neu aufleben zu lassen… 🤣
Bin mal gespannt, ob man an alte Erfolge irgendwie anknüpfen kann in Zukunft.
Die Nightdive Studios gehören ja zu ATARI und die wissen wie man Klassiker wiederbelebt (ok, bisher zum größten Teil Spiele in der Ego Perspektive)
Das ist natürlich auch alles schwierig, wenn man gar nicht wirklich Atari ist sondern Infogrames, mit Publishing Rechten unter dem Namen Atari. Die meisten, wenn nicht sogar alle alten Spiele Lizenzen sind entweder ausgelaufen oder liegen bei Warner Bros.. Wobei Infogrames gibt es ja auch schon seit 1980er und hatte sich damals zig Spiele gesichert, aber auch jede Menge rechtliche Probleme. Aber gut das sie ihre Blockchainspiele aufgegeben haben.
Bin mal gespannt was da die nächsten Jahre so zu hören sein wird