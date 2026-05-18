Atari: CEO setzt auf Retro-Strategie und vorsichtigen Markenaufbau

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Image: Atari

Atari setzt unter CEO Wade Rosen auf einen langsamen und gezielten Wiederaufbau der Marke.

Atari richtet seine Strategie neu aus, wobei CEO Wade Rosen auf einen vorsichtigen und langfristigen Aufbau der Traditionsmarke setzt.

Der 41-jährige Geschäftsführer betont in einem Bloomberg-Interview, dass frühere Fehlschläge als Lernprozess dienten und künftig ein stärker selektiver Ansatz verfolgt werden soll. Ziel sei es, Atari als führende Retro-Marke zu etablieren, ohne kurzfristig auf einen Weiterverkauf des Unternehmens hinzuarbeiten.

Im Fokus steht dabei eine nachhaltige Markenentwicklung, die laut Rosen einen echten Mehrwert für Spieler schaffen soll. Dabei vergleicht er die angestrebte Rolle von Atari mit etablierten Größen wie Nintendo, die das Spielerlebnis über Jahrzehnte geprägt haben.

Ein konkretes Beispiel für diesen Ansatz ist die Wiederbelebung bekannter Marken. So äußerte Rosen den Anspruch, mit zukünftigen Projekten – darunter ein neues Bubsy-Spiel – erstmals ein qualitativ überzeugendes Erlebnis rund um die IP zu liefern. Dabei setzt Atari gezielt auf erfahrene Entwicklerteams, um Risiken zu minimieren und die Qualität der Projekte sicherzustellen.

Mit dieser Strategie versucht Atari, sich langfristig neu zu positionieren und an die historische Bedeutung der Marke anzuknüpfen.

Quelle
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6 Kommentare Added

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  1. I Legend l 39305 XP Bobby Car Rennfahrer | 18.05.2026 - 15:35 Uhr

    Dass das ATARI-Logo im Film BLADE RUNNER 2049 (ein unfassbar guter Film!) so präsent war, hat mich richtig glücklich gemacht, obwohl ich selbst nie einen Atari hatte und das quasi doch (knapp) vor meiner Zeit war^^

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  3. Katanameister 429280 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 18.05.2026 - 15:53 Uhr

    Bin mal gespannt, ob man an alte Erfolge irgendwie anknüpfen kann in Zukunft.

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  4. DrFreaK666 269910 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 18.05.2026 - 15:59 Uhr

    Die Nightdive Studios gehören ja zu ATARI und die wissen wie man Klassiker wiederbelebt (ok, bisher zum größten Teil Spiele in der Ego Perspektive)

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  5. Eisbaer2405 57295 XP Nachwuchsadmin 7+ | 18.05.2026 - 16:37 Uhr

    Das ist natürlich auch alles schwierig, wenn man gar nicht wirklich Atari ist sondern Infogrames, mit Publishing Rechten unter dem Namen Atari. Die meisten, wenn nicht sogar alle alten Spiele Lizenzen sind entweder ausgelaufen oder liegen bei Warner Bros.. Wobei Infogrames gibt es ja auch schon seit 1980er und hatte sich damals zig Spiele gesichert, aber auch jede Menge rechtliche Probleme. Aber gut das sie ihre Blockchainspiele aufgegeben haben.

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  6. Ralle89 149245 XP Master-at-Arms Onyx | 18.05.2026 - 16:59 Uhr

    Bin mal gespannt was da die nächsten Jahre so zu hören sein wird

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