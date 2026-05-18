Atari: CEO setzt auf Retro-Strategie und vorsichtigen Markenaufbau

Atari setzt unter CEO Wade Rosen auf einen langsamen und gezielten Wiederaufbau der Marke.

Atari richtet seine Strategie neu aus, wobei CEO Wade Rosen auf einen vorsichtigen und langfristigen Aufbau der Traditionsmarke setzt.

Der 41-jährige Geschäftsführer betont in einem Bloomberg-Interview, dass frühere Fehlschläge als Lernprozess dienten und künftig ein stärker selektiver Ansatz verfolgt werden soll. Ziel sei es, Atari als führende Retro-Marke zu etablieren, ohne kurzfristig auf einen Weiterverkauf des Unternehmens hinzuarbeiten.

Im Fokus steht dabei eine nachhaltige Markenentwicklung, die laut Rosen einen echten Mehrwert für Spieler schaffen soll. Dabei vergleicht er die angestrebte Rolle von Atari mit etablierten Größen wie Nintendo, die das Spielerlebnis über Jahrzehnte geprägt haben.

Ein konkretes Beispiel für diesen Ansatz ist die Wiederbelebung bekannter Marken. So äußerte Rosen den Anspruch, mit zukünftigen Projekten – darunter ein neues Bubsy-Spiel – erstmals ein qualitativ überzeugendes Erlebnis rund um die IP zu liefern. Dabei setzt Atari gezielt auf erfahrene Entwicklerteams, um Risiken zu minimieren und die Qualität der Projekte sicherzustellen.

Mit dieser Strategie versucht Atari, sich langfristig neu zu positionieren und an die historische Bedeutung der Marke anzuknüpfen.