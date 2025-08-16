Atari: Der Tiger-Heli landet auf Atari-Konsolen

Tiger-Heli, die Wiedergeburt des legendären Arcade-Shoot-em-ups – PLAION REPLAI und Atari veröffentlichen das Flaggschiff des neuen Retro-Cartridge Line-Ups.

PLAION, ein weltweit führender Publisher und Entwickler von Videospielen, und Atari, eine der weltweit bekanntesten Marken und Hersteller interaktiver Unterhaltung, geben heute bekannt, dass Tiger-Heli ab sofort erhältlich ist.

Die Cartridge ist kompatibel mit dem originalen Atari 7800 und mit den Neuauflagen Atari 7800+ und 2600+.

Dieses neue Tiger-Heli ist das Flaggschiff einer ganzen Welle von offiziell lizenzierten Retro-Spielen, die heute gemeinsam veröffentlicht werden: Avalanche, Countermeasure II, Dark Chambers und Super Circus Atari.

Tiger-Heli bringt zum ersten Mal überhaupt die adrenalingeladene, vertikal scrollende Shooter-Action des Arcade-Originals auf Atari-Hardware. Diese von Grund auf neu entwickelte Homebrew-Edition bietet schnelles, flüssiges Gameplay, das den Geist des Arcade-Klassikers von 1985 würdigt und gleichzeitig für die Leistung der neuesten Atari-Konsolen optimiert ist.

„Tiger-Heli ist nicht nur eine Portierung, sondern eine komplette Neuinterpretation, die speziell für Atari-Spieler entwickelt wurde“, so Ben Jones, Commercial Director bei PLAION REPLAI. „Wir haben dafür gesorgt, dass es auf der originalen und der neuen Hardware gleichermaßen fantastisch aussieht, klingt und sich spielt. Es ist sowohl eine Hommage als auch ein Statement über die Zukunft des physischen Retro-Gamings.“

Die wichtigsten Merkmale des neuen Tiger-Heli sind:

Von Grund auf neu entwickelt und erscheint zum ersten Mal auf Atari-Konsolen

Single-Player Heli-Kampf

Power-Ups für erhöhte Feuerkraft und Spezialfähigkeiten

Mehrere Stages in verschiedenen Umgebungen

Zu den Gegnern gehören Bodenfahrzeuge, Flugzeuge und Geschütztürme

Ikonischer Soundtrack basierend auf dem Atari-POKEY-Chip

Kompatibel mit dem originalen Atari 7800 sowie dem Atari 2600+ und 7800+

Zusätzlich zu Tiger-Heli veröffentlichen PLAION und Atari heute auch die folgenden Spiele:

Avalanche – Ein rasantes Puzzle-Action-Spiel, bei dem die Spieler fallende Lawinensteine auffangen müssen, um katastrophale Auswirkungen zu verhindern. Dieses Spiel für einen oder zwei Spieler wird für den Original-Atari 2600 und 7800 sowie für den 2600+ und 7800+ erhältlich sein.

– Ein rasantes Puzzle-Action-Spiel, bei dem die Spieler fallende Lawinensteine auffangen müssen, um katastrophale Auswirkungen zu verhindern. Dieses Spiel für einen oder zwei Spieler wird für den Original-Atari 2600 und 7800 sowie für den 2600+ und 7800+ erhältlich sein. Countermeasure II – Dieses Einzelspieler-Erlebnis konzentriert sich auf den Einsatz von Gegenmaßnahmen, um die feindlichen Eindringlinge zu besiegen. Die rasanten, intensiven Kämpfe werden sowohl auf dem Original-Atari 7800 als auch auf der neuen Plus-Konsolenreihe verfügbar sein.

– Dieses Einzelspieler-Erlebnis konzentriert sich auf den Einsatz von Gegenmaßnahmen, um die feindlichen Eindringlinge zu besiegen. Die rasanten, intensiven Kämpfe werden sowohl auf dem Original-Atari 7800 als auch auf der neuen Plus-Konsolenreihe verfügbar sein. Dark Chambers – Dieses Spiel wurde ursprünglich 1988 für den Atari 7800 veröffentlicht und gehörte zu den herausragenden Titeln für die legendäre Konsole. In diesem klassischen Dungeon-Crawling-Abenteuer muss man den verborgenen Schatz des Dark Wizard of AaZor finden.

– Dieses Spiel wurde ursprünglich 1988 für den Atari 7800 veröffentlicht und gehörte zu den herausragenden Titeln für die legendäre Konsole. In diesem klassischen Dungeon-Crawling-Abenteuer muss man den verborgenen Schatz des Dark Wizard of AaZor finden. Super Circus Atari – In diesem locker-lustigem Spiel steuert man die berüchtigte Wippe, die tollkühne Clowns auf ihre Mission schickt, so viele Ballons wie möglich zum Platzen zu bringen und den Highscore zu erreichen. Erhältlich für Atari 7800, 7800+ und 2600+.

Alle Titel wurden sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt und bieten eine Mischung aus neu interpretierten Homebrew-Lieblingen und Kultklassikern, die zum ersten Mal offiziell auf Cartridge erscheinen. So erhält man eine Sammlung an physischen Games, die das Beste der 8-Bit-Ära in den Genres Action, Strategie und Arcade vereint.

Tiger-Heli und die vier weiteren Spiele sind ab sofort im Handel und auf Atari.com zum Preis von jeweils 29,99 € erhältlich.

Der Ankündigungstrailer kann hier angesehen werden: