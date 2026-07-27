Atari: Pong als Kinofilm? Universal schnappt sich gleich 10 Klassiker

Atari – Diese 10 legendären Spiele sollen jetzt zu großen Hollywood-Filmen werden.

Von Pong und Asteroids bis Centipede und Missile Command sollen einige der bekanntesten Atari-Klassiker den Sprung auf die große Leinwand schaffen. Atari hat dafür eine Partnerschaft mit Universal Pictures und Entertainment 360 geschlossen, um Verfilmungen auf Basis von insgesamt zehn klassischen Spielemarken zu entwickeln.

Atari-Chairman und CEO Wade Rosen bestätigte die Zusammenarbeit und sieht darin die Möglichkeit, die traditionsreichen Marken des Unternehmens einem neuen Publikum zugänglich zu machen.

Geplant sind groß angelegte Action-Adventure-Adaptionen, wobei die teilweise extrem simplen Vorlagen den Filmemachern erheblichen kreativen Spielraum lassen.

Diese 10 Atari-Klassiker sind Teil der Pläne

Insgesamt umfasst die Vereinbarung zehn bekannte Spiele beziehungsweise Marken aus der Geschichte des Unternehmens:

Wie genau die einzelnen Spiele für das Kino adaptiert werden könnten, ist noch offen. Gerade Titel wie Pong besitzen schließlich kaum eine klassische Handlung, auf die ein Drehbuch unmittelbar aufbauen könnte.

Entertainment 360 sieht darin allerdings eine Stärke. Die ursprünglichen Atari-Spiele hätten kleine, aber eindrucksvolle Welten geschaffen, bei denen Spieler ihre eigene Vorstellungskraft nutzen mussten, um die fehlenden Details auszufüllen.

Ein erstes Drehbuch existiert bereits

Bei dem Projekt handelt es sich nicht ausschließlich um eine frühe Absichtserklärung. Universal verfügt bereits über ein Drehbuch von Matt Reilly und Carl Hampe.

Guymon Casady von Entertainment 360, der zuvor unter anderem als Co-Executive Producer an Game of Thrones beteiligt war, ist mit dem ersten Projekt verbunden.

Welcher Atari-Klassiker zuerst umgesetzt werden soll, geht aus den vorliegenden Informationen allerdings nicht eindeutig hervor.

Die Partnerschaft bedeutet zudem nicht zwangsläufig, dass tatsächlich zehn einzelne Filme produziert werden. Projekte können während der Entwicklung verändert, zusammengelegt oder vollständig eingestellt werden.

Atari hat damit bereits Erfahrung. Universal sicherte sich schon 2009 Rechte für einen Asteroids-Film, während in der Vergangenheit auch Projekte zu Missile Command und Centipede angekündigt wurden, ohne letztlich im Kino zu erscheinen.

Die Bedingungen für Videospielverfilmungen haben sich inzwischen allerdings deutlich verändert. Erfolgreiche Produktionen rund um große Gaming-Marken haben gezeigt, welches kommerzielle Potenzial in entsprechenden Adaptionen steckt.

Für Atari bietet sich damit eine neue Gelegenheit, seine jahrzehntealten Klassiker wieder einem größeren Publikum vorzustellen – diesmal nicht auf einem Atari 2600, sondern möglicherweise auf der Kinoleinwand.