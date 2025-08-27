Atari: Sichert sich Child of Eden und weitere Ubisoft-Spiele

Atari und Ubisoft gaben bekannt, dass Atari alle geistigen Eigentumsrechte für fünf gefeierte Ubisoft-Titel erworben hat, um sie auf neuen Plattformen verfügbar zu machen. Der Erwerb umfasst Cold Fear (2005), I Am Alive (2012), Child of Eden (2011), Grow Home (2015) und Grow Up (2016).
Diese Vereinbarung spiegelt das gemeinsame Engagement wider, hochwertige Spielerlebnisse zu bieten und gleichzeitig den ursprünglichen Geist der Titel zu bewahren.
Atari wird die legendären Kreationen wieder einführen und sie auf neuen Plattformen und in neuen Veröffentlichungsrahmen präsentieren.
„Millionen von Spielern haben diese Welten im Laufe der Jahre erlebt, und dies wird langjährigen Spielern die Möglichkeit bieten, diese Erinnerungen wieder aufleben zu lassen, während neue Zielgruppen eingeladen werden, sie zum ersten Mal zu entdecken“, sagte Deborah Papiernik, Vice President of New Business.
„Atari hat ein reiches Gaming-Erbe und eine tiefe Wertschätzung für diese klassischen Titel. Wir sind gespannt, wie sie sich weiterentwickeln und auf neue, sinnvolle Weise mit den Spielern in Verbindung treten werden.“
Atari wird diese Titel unter seinem Publishing-Label neu veröffentlichen und Möglichkeiten erkunden, ihre Reichweite durch aktualisierte Formate, neue Inhalte und erweiterte Vertriebskanäle zu vergrößern.
„Ubisoft und Atari haben beide eine lange Tradition darin, Welten zu erschaffen, in die sich Spieler verlieben können – Spiele, die Generationen von Spielern nicht nur wegen ihrer Spielweise, sondern auch wegen der Emotionen, die sie in uns hervorrufen, begeistern“, sagte Wade Rosen, Chairman und CEO von Atari.
„Wir freuen uns darauf, diese Titel wieder auf den Markt zu bringen und gleichzeitig nach Möglichkeiten zu suchen, diese Franchises zu erweitern und weiterzuentwickeln.“
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
OK was die wohl draus machen?
Cold Fear und I am Alive könnten richtig groß werden, haben soviel Potenzial.
Gerade I am Alive, da hatte Ubi damals soviel versprochen.
I am Alive fand ich damals richtig gut, obwohl ich heute,quasi keine Erinnerung mehr daran habe 😅.
Bin auch mal gespannt, wie Atari diese Titel wieder auf den Markt bringen wollen.
Cold Fear hat mir auch richtig gut gefallen. I‘m alive war mir hingegen zu langweilig, aber da waren auch die Erwartungen wegen Ubis Berichterstattung zu gross.
Na, ich weiß nicht ob das was wird.
Sollen sie ruhig machen, kenne keins der genannten Spiele.
Ich glaub Cold Fear kam für die Xbox raus…Wenn es das ist was meine dann war das ein geiles Spiel..Auf einem Schiff mit Seegang was man auch gemerkt hat und dazu Zombies..Also quasi Resident Evil auf See
Aha, danke für die Info.
Finde ich gut von Atari. Die ganze „Recharged“ Reihe mit den Remakes all der alten Spiele habe ich sehr genossen und sogar das ein oder andere neue Spiel dabei entdeckt. Wegen mir kann es ruhig mit Remakes der alten Klassiker weitergehen, auch wenn die obigen Spiele nicht so alt sind.
Grow Up hatte ich übrigens irgendwann mal komplettiert und als ziemlich gut in Erinnerung behalten. Bin mal gespannt, was sie draus machen.
Remakes und Remaster. Night Dive gehört ja auch zu Atari.
Hm, diese IP’s sagen mir alle nichts. Aber sie werden schon wissen was sie tun. 😅
Ok der ubisoft Sellout beginnt… Dann müssen Sie nur endlich splinter cell in fähige Hände geben bevor Sie es komplett in den Sand setzen. Ubisoft ist ja offensichtlich nicht mehr in der Lage zu sowas.