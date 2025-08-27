Atari: Sichert sich Child of Eden und weitere Ubisoft-Spiele

Atari gibt strategische IP-Vereinbarung mit Ubisoft bekannt, um fünf gefeierte Titel wiederzubeleben.

Atari und Ubisoft gaben bekannt, dass Atari alle geistigen Eigentumsrechte für fünf gefeierte Ubisoft-Titel erworben hat, um sie auf neuen Plattformen verfügbar zu machen. Der Erwerb umfasst Cold Fear (2005), I Am Alive (2012), Child of Eden (2011), Grow Home (2015) und Grow Up (2016).

Diese Vereinbarung spiegelt das gemeinsame Engagement wider, hochwertige Spielerlebnisse zu bieten und gleichzeitig den ursprünglichen Geist der Titel zu bewahren.

Atari wird die legendären Kreationen wieder einführen und sie auf neuen Plattformen und in neuen Veröffentlichungsrahmen präsentieren.

„Millionen von Spielern haben diese Welten im Laufe der Jahre erlebt, und dies wird langjährigen Spielern die Möglichkeit bieten, diese Erinnerungen wieder aufleben zu lassen, während neue Zielgruppen eingeladen werden, sie zum ersten Mal zu entdecken“, sagte Deborah Papiernik, Vice President of New Business. „Atari hat ein reiches Gaming-Erbe und eine tiefe Wertschätzung für diese klassischen Titel. Wir sind gespannt, wie sie sich weiterentwickeln und auf neue, sinnvolle Weise mit den Spielern in Verbindung treten werden.“

Atari wird diese Titel unter seinem Publishing-Label neu veröffentlichen und Möglichkeiten erkunden, ihre Reichweite durch aktualisierte Formate, neue Inhalte und erweiterte Vertriebskanäle zu vergrößern.

„Ubisoft und Atari haben beide eine lange Tradition darin, Welten zu erschaffen, in die sich Spieler verlieben können – Spiele, die Generationen von Spielern nicht nur wegen ihrer Spielweise, sondern auch wegen der Emotionen, die sie in uns hervorrufen, begeistern“, sagte Wade Rosen, Chairman und CEO von Atari. „Wir freuen uns darauf, diese Titel wieder auf den Markt zu bringen und gleichzeitig nach Möglichkeiten zu suchen, diese Franchises zu erweitern und weiterzuentwickeln.“