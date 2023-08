Atari: Tempest Origins Capsule-Kollektion enthüllt

Atari, eine der weltweit bekanntesten Marken, kündigt die Tempest Origins Capsule an, eine limitierte Kollektion von Bekleidung und Kunstdrucken aus dem Atari Club.

Jedes Stück ist mit einem einzigartigen Design zu Tempest versehen, dem vektorbasierten Arcade-Klassiker von Atari. Die Tempest Origins Capsule-Kollektion besteht aus zwei T-Shirt-Designs, zwei strukturierten Mützen-Designs und einem Kunstdruck mit Illustrationen des Künstlers Butcher Billy.

„Wir freuen uns, diese limitierte Kollektion zu präsentieren, die Tempest feiert – ein Spiel, das so eng mit der Geschichte von Atari verbunden ist”, so Wade Rosen, Chairman und CEO von Atari. „Fans können sich in Zukunft auf weitere Produkte freuen, und können auf dem Laufenden bleiben, indem sie dem Atari Club beitreten.“

Tempest wurde 1981 von Dave Theurer für Arcade-Automaten entwickelt und taucht häufig in den Listen der besten Videospiele aller Zeiten auf. Tempest war der erste vektorbasierte Tube-Shooter und inspirierte unzählige Spieldesigner, darunter den legendären Entwickler Jeff Minter, der 1994 Tempest 2000 und 2018 Tempest 4000 entwickelte. Das Original von Dave Theurer befindet sich in der ständigen Sammlung des Museum of Modern Art in New York.

Die Tempest Origins Capsule-Kollektion ist ab sofort exklusiv auf atari.com weltweit erhältlich. Die Kollektion und mehr Informationen zum Atari Club gibt es auf atari.com.