Atari: Übernahme von Digital Eclipse steht kurz bevor

Um seine Ambitionen in der Retro-Sparte zu stärken, plant Atari nach der bereits im März abgeschlossenen Übernahme der Nightdive Studios nun die Übernahme der Retro-Spezialisten Digital Eclipse für bis zu 20 Millionen US-Dollar.

Das kalifornische Studio, das 1992 gegründet wurde, arbeitete zuletzt an Spielen wie Street Fighter: 30th Anniversary, Mega Man Legacy Collection, SNK 40th Anniversary Collection, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection und der Disney Classic Games Collection.

Der Deal, der eine sofortige Zahlung von 6,5 Millionen US-Dollar in bar und Aktien sowie eine leistungsabhängige, zehnjährige Gewinnbeteiligung von bis zu 13,5 Millionen US-Dollar umfasst, soll in den nächsten Tagen abgeschlossen werden.

„Digital Eclipse ist die beste Firma der Welt in dem, was sie tun“, sagte Atari-CEO Wade Rosen. „Sie haben eine tiefe Liebe und Respekt für die Geschichte der Spieleindustrie und sind bekannt für die Entwicklung von von der Kritik gefeierten Projekten, die auf historischen Marken basieren.“

„Digital Eclipse und Nightdive passen perfekt zur DNA von Atari und zur neuen Zielsetzung. Ich freue mich persönlich darauf zu sehen, wo wir gemeinsam die Grenzen der Retro-Innovation verschieben können.“

„Unsere Zusammenarbeit bei Atari 50: The Anniversary Celebration war eine Offenbarung. Das Vertrauen, das Atari unserem Team entgegenbrachte, und unsere offensichtlich beiderseitige Liebe und Respekt für den Inhalt haben uns in die Lage versetzt, etwas wirklich Bemerkenswertes zu produzieren. Ich weiß, dass Atari unseren Ansatz weiterhin unterstützen wird und dass wir den Fans auch in den kommenden Jahren aufregende neue Projekte bieten werden“, so Mike Mika, Präsident und Creative Director von Digital Eclipse.